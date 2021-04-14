Вакцинация, раздельный сбор мусора и водоснабжение: с жителями Потаповки встретился глава района Анатолий Гапоник.

В ходе встречи с жителями Потаповки, которая состоялась 14 апреля в здании школы, были подняты вопросы вакцинации, хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей. Граждане воспользовались возможностью напрямую задать интересующие их вопросы в теме вакцинации и профилактики коронавирусной инфекции главному санитарному врачу Сергею Антонову.

Также в ходе встречи глава района подробно остановился на социально-экономическом развитии района, достижениях и перспективах его развития. Затронул острую тему обеспечения пожарной безопасности, благоустройства и наведения порядка на земле.

После обсуждения предложенных тем собравшиеся имели возможность задать волнующие их вопросы. В частности, граждане интересовались, когда будут устранены неполадки с водоснабжением, планируется ли обеспечивать сельское население контейнерами для раздельного сбора мусора, просили установить знак ограничения скорости по ул. Комсомольской, спилить аварийные деревья, подняли проблемную тему отсутствия фельдшера на ФАПе.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник выслушал наболевшие вопросы граждан. На некоторые из них были даны разъяснения непосредственно в ходе встречи, остальные взяты на контроль.