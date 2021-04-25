И уже торопясь на очередной вызов, добавил: «Не теряю надежды, что, когда загрязненная природа «переболеет» радиоактивным цезием, стронцием и плутонием, будущие поколения возродят благодатную и такую родную землю. Искренне верю в это».

Именно в таком позитивном ключе состоялся наш разговор с жителем района Василием Тихоненко. Выбрав когда-то самую гуманную профессию, став медиком, он не изменяет ей до сих пор. В 1977 году после окончания Чернобыльского медучилища Василий Николаевич получил специальность фельдшера: работал на скорой в Киеве, заведовал ФАПом на Брагинщине, потом был фельдшером в участковой больнице Гомельского района. И уже третий десяток лет спешит на помощь к будакошелевцам в составе выездной бригады скорой помощи. Понятное дело, он среди тех, кто первым год назад вступил в схватку с тогда еще малоизвестным вирусом. Ему, морскому пехотинцу, не раз попадавшему на скорой в критические ситуации, не привыкать. Прививку, и не только как медицинский работник, тоже сделал одним из первых, понимая важность вакцинации и роль коллективного иммунитета в дальнейшей борьбе с COVID-19.

Как и сегодня, 35 лет назад Василию Николаевичу уже приходилось сталкиваться с невидимым врагом. В те солнечные апрельские дни 1986-го, будучи заведующим ФАПом в деревне Соболи Брагинского района, эвакуировал детей, беременных женщин, матерей с детьми, а потом и остальное население зараженных радиацией деревень, расположенных в 10-километровой зоне от Чернобыльской АЭС. «На эту эвакуацию было больно смотреть – не то, что в ней участвовать. Старики, испытывая горечь в душе, никак не могли оставить свои дома и расстаться с родными местами, женщины и дети плакали», – вспоминает мой собеседник и продолжает: – С середины мая 1986-го в Соболевском ФАПе расположился военно-полевой медицинский пункт. Военные медики занимались дозиметрическим и лабораторным обследованием населения, помогали мне в работе по его эвакуации.

В сентябре началась эвакуация всех жителей деревни Соболи. Василий Николаевич с семьей перебрался в Гомельский район и работал фельдшером участковой больницы в деревне Марковичи. С 2000-го Василий Тихоненко живет в Губичах и трудится на скорой в Буда-Кошелеве. В Губичах живут его родственники, друзья и одноклассники, переехавшие с Брагинщины.

Все эти годы душа Василия Николаевича тянулась в деревню Крюки, на малую родину. И в 2016-м ему удалось побывать там, в мертвой зоне, посетить могилки, прикоснуться к стенам родительского дома, увидеть родную школу, колхозную контору, почту, где когда-то работала его мать. Вдохнуть аромат распустившейся листвы и… отпустить накопившуюся за годы боль воспоминаний.

После той поездки Василий Николаевич еще раз убедился, что наш народ преодолеет всё. Да, на восстановление зараженной земли нужны еще годы. Но уже сейчас проводится колоссальная работа по поддержке и возрождению загрязненных районов, благодаря которой люди остаются жить в родных местах, рожают детей, строят дома, возделывают землю и растят хлеб.

Говорят, что судьба нам дает именно те испытания, с которыми мы можем справиться и преодолеть. Наверное, это так. При этом они объединяют людей и делают их добрее, мудрее, сильнее.

Наталья ЛОГУНОВА