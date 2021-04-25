«В 1986-м году принимала участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Имею ли я право выйти на пенсию раньше?»

Жительница райцентра

На вопрос отвечает начальник отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома Оксана Кухаренко:



– В соответствии со ст. 32 Закона «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – участники ликвидации) назначаются со снижением общеустановленного пенсионного возраста, установленного ст. 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987-м. Данные граждане на пенсию могут выйти раньше на 10 лет. А также гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения) (кроме занятых в 10-километровой зоне), и участникам ликвидации других радиационных аварий при условии наступления инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства). Граждане такой категории могут выйти на пенсию на 5 лет раньше.

Таким образом, вы сможете реализовать свое право на досрочную пенсию раньше на 5 лет при наличии инвалидности – в 2021 году по достижении 52 лет 6 месяцев и при условии наличия стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда не менее 18 лет.

Подготовила

Наталья НИКОЛАЕВА