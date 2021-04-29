На предприятиях и в организациях накануне Первомая районные профактивисты чествуют тех, кто добросовестно трудился и тех, кто успешно продолжает добрые трудовые традиции.

Сегодня теплые слова поздравления и грамоту от Совета районного объединения организаций профсоюзов и социального партнера в лице заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова принимает ветеран профсоюзного движения Зоя Кравченко, которая 15 лет возглавляла райком работников агропромышленного комплекса и не один год стояла на защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза СП «АМИПАК» — ОАО.

– Приятно, что в наших профсоюзных рядах есть такие активные, целеустремленные и преданные своему делу люди, для которых защита интересов трудящихся – не просто слова, а призыв к действию, образ и смысл жизни. Мы благодарим вас за весомый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района, крепкого вам здоровья, долголетия и оптимизма, – адресовала поздравления председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева.

Благодарностью от районного исполнительного комитета за оказание благотворительной помощи и поддержке людей с ограниченными возможностями отмечена директор ЧТУП «Смиш» Марина Сотникова. Как подчеркнул Геннадий Вамбриков, в преддверии Праздника труда приятно отметить тех, кто трудится на благо и процветание родного края.

Также сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 1 Мая, которое состоялось в Гомеле в Доме профсоюзов, чествовали актив самой массовой общественной организации Гомельщины. Грамотой областного объединения профсоюзов за многолетний добросовестный труд, активную деятельность по защите трудовых, социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза, личный вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения награжден и наш земляк – председатель первичной профсоюзной организации «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Александр Рапинчук.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и из личного архива Александра Рапинчука