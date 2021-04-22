За 2016-2020 годы в загрязненных после аварии на ЧАЭС районах Брестской, Гомельской и Могилевской областей газифицировано более 5 тыс. жилых домов, введено в эксплуатацию 395 км газопроводов.

В том числе:

в Брестской области — 2,8 тыс. домов и 202,6 км газопроводов;

Гомельской — 1,4 тыс. домов и 85 км газопроводов;

Могилевской — 0,9 тыс. домов и 107,4 км газопроводов.

За 1991-2020 годы газифицировано 219 населенных пунктов, почти 49 тыс. жилых домов, построено около 4,3 тыс. км газопроводов.

В настоящее время в Беларуси действует госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы*, на реализацию которой предполагается направить Br2,997 млрд.

*Постановление Совета Министров от 22 марта 2021 г. №159.

Источник: ГПО «Белтопгаз», Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС.

Белта