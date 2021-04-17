Главное в семейной жизни – любовь. Нужно ли женщине менять фамилию, когда она выходит замуж?

Ответ на этот вопрос «Авангард» узнал у жителей и гостей Буда-Кошелева.

Мария КУПРАЦЕВИЧ:

– После свадьбы девушка должна брать фамилию супруга. В скором времени у меня самой будет свадьба, и я возьму фамилию мужа. Считаю это правильно.

Людмила ХОМЧЕНКО:

– Взаимоуважение, понимание и семейное счастье – вот о чем нужно беспокоиться супругам. А то, какая у жены будет фамилия после свадьбы, совсем неважно.

Виктор СЕНЬКО:

– Мне очень нравится девичья фамилия супруги. Честно говоря, перед свадьбой размышлял над тем, чтобы взять ее себе. А вообще, думаю, фамилия не имеет значения. Главное, чтобы муж и жена любили друг друга.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич