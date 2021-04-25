Гомельщина – за здоровый образ жизни! Под таким названием с 26 апреля стартует областная профилактическая информационно-пропагандистская акция, направленная на проведение массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции Covid-19.

Почему необходимо сделать прививку? Во-первых, это самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. Рано или поздно инфекцию подхватит каждый, так что лучше заранее подготовить к ней организм и обеспечить себе иммунную защиту.

Как можно скорее медики рекомендуют привиться тем, кто имеет хронические заболевания. При этом предварительно в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом.

Во-вторых, вопреки расхожему мнению, заболеть от укола вакцины нельзя: в ней нет вирусных частиц, способных к размножению. При этом не нужно забывать, что даже здоровые люди, переболевшие Covid-19, могут переносить и распространять вирус. Поэтому меры предосторожности – ношение маски и дистанцирование – нужно соблюдать не только до и во время вакцинации, но и после прививки.

С целью уточнения количества необходимой вакцины для жителей Буда-Кошелевского района проводится предварительная запись населения (18 лет и старше), желающего пройти вакцинацию. Для этого необходимо позвонить по телефону 7-22-10 в прививочный кабинет райполиклиники либо на АВОП или ФАП по месту жительства.

В райбольнице ежедневно с 8.00

до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 организована работа «горячей линии» по всем вопросам, касающимся работы учреждения, в том числе COVID-19. Контактный телефон

7-77-02.

Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА