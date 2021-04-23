Дань памяти: сегодня с центральной площади Буда-Кошелева стартовал автопробег, посвященный 35-летию со дня Чернобыльской катастрофы

Руководство района, представители трудовых коллективов, общественность и молодежь собрались в назначенное время в центре города.

Открывая мероприятие, к участникам акции обратился глава района Анатолий Гапоник:

– Спустя десятки лет мы вспоминаем о страшной трагедии, которая оставила мрачный след в нашем календаре. В этом году исполняется 35 лет со дня ядерной аварии. Радиационному облучению подверглись миллионы людей, сотни тысяч потеряли здоровье и кров, свою малую Родину. И наш район не стал исключением. В связи с эвакуацией, отселением и самостоятельным выездом прекратили существования 23 населенных пункта. К зонам радиоактивного загрязнения в Буда-Кошелевском районе на сегодняшний день относится 180 населенных пунктов. В связи с радиоактивным загрязнением было выведено из пользования 4 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Сегодня мы благодарим всех, кто отважно встал на защиту мира от ядерной опасности. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой своей жизни спас человечество. В ликвидации самой страшной техногенной катастрофы принимали участие и жители нашего района. 363 наших земляка предотвратили трагедию ценою собственного здоровья, а многие и ценой жизни. В дань памяти тех, кто потерял здоровье и кров, свою малую Родину мы организовали автопробег по населенным пунктам Буда-Кошелевского района, подвергшимся радиоактивному загрязнению, посвященный 35-летию со дня Чернобыльской катастрофы.

Уважаемые участники автопробега, от имени Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов и всех жителей нашего района искренне благодарим ликвидаторов Чернобыльской катастрофы за этот подвиг. От всей души желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия. Пусть всегда рядом с вами будет человеческая благодарность! По машинам! В путь!

Автопоезд памяти, состоящий из 35 единиц техники, отправился с центральной площади на символический 35-километровый мартшрут.

Буда-Кошелево – Липа – Заболотье – Буда-Кошелево – такой путь предстояло преодолеть участникам пробега.

В Липе почтили память и возложили цветы у знака отселенным деревням. Далее проследовали по трассе М-8, проехали мимо отселенной деревни Заболотье, ставшей одним из символов Чернобыльской трагедии на Будакошелевщине.

Конечной точкой маршрута стала площадь города. К слову, многие участники пробега уже не первый раз принимают участие в такого рода мероприятии. Патриотические автопробеги «За Беларусь!», ставшие уже традиционными на Будакошелевщине, – действенный способ сплачивать людей.

Автопробег положил начало ряду других памятных мероприятий, которые пройдут в эти дни на территории района – встреч, уроков памяти, тематических часов.

Своими впечатлениями с районкой поделились участники мероприятия.

Олег Кудрявцев, Юрий Тишков и Александр Шершнев:

– Мы, как молодое поколение, представляем на пробеге и свои трудовые коллективы – коммунальника и района электрических сетей. Участвуем впервые, но уверены, что такие мероприятия войдут у нас в традицию: настолько они объединяют людей и несут мощный заряд положительной энергии.

Александр Кацура, житель райцентра, самый старший из участников пробега:

– Почитаю за честь проехать в одной колонне с земляками и почтить память всех, кто 35 лет назад вступил в бой с невидимым врагом. С высоты прожитых лет вижу, как наш народ в очередной раз доказал и продолжает доказывать, что вопреки техногенной катастрофе жизнь продолжается. Белорусский народ – сильная, добрая нация, которой по плечу любые трудности и невзгоды.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.