Детский травматизм — одна из прогрессирующих социальных проблем, которая не только угрожает здоровью и жизни детей, но и влечет переживания родителей и родных. Травматизм и насилие являются главными причинами гибели детей во всем мире. Ежегодно от них погибает 950 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это означает, что каждый час гибнет 100, а ежедневно более 2000 детей. Ежегодно в Беларуси травмы получают более 750 тысяч жителей, из них около 150 тысяч или 20% – это дети и подростки в возрасте до 18 лет. На неумышленные травмы приходится 90%.

Младенцы начинают жизнь в мире, созданном для взрослых…

НО! Они – не маленькие взрослые

В период до года у детей вырабатываются первые условно-рефлекторные связи. Они начинают познавать окружающий мир, ориентироваться в обстановке. Частота повреждений у мальчиков и девочек в этом возрасте почти одинакова. Дети данной возрастной группы в подавляющем большинстве случаев получают травмы в домашней обстановке. Основными причинами травм являются падения, главным образом с высоты (с пеленальных столов, выпадения из колясок, кроватей и пр.), и ожоги кипятком. Различные колющие и режущие предметы (ножницы, спицы, остро отточенные карандаши, иголки, ножи, вилки) при неумелом их использовании могут причинить серьезные травмы детям. Опасны для малышей мелкие предметы, которые взрослые оставляют на виду или, что еще хуже, дают их детям поиграть. Яркие бусинки, блестящие монеты, разноцветные пуговицы, кнопки могут причинить большой вред, если ребенок засунет их в рот, нос, уши и другие естественные отверстия.

Все несчастные случаи – результат недостаточного присмотра за ребенком.

Постулаты безопасности

Никогда не оставляйте ребенка одного дома, в ванне, в автомобиле, даже если ребенок спит.

не оставляйте ребенка одного дома, в ванне, в автомобиле, даже если ребенок спит. Никогда не оставляйте ребенка на приподнятой поверхности (кровать, диван, кресло, столик для переодевания).

не оставляйте ребенка на приподнятой поверхности (кровать, диван, кресло, столик для переодевания). Никогда не оставляйте ребенка наедине с домашними животными.

не оставляйте ребенка наедине с домашними животными. Всегда внимательно наблюдайте за своим ребенком.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ

Все шкафы и ящики, в которых находятся острые или хрупкие предметы, химикаты или лекарства, должны запираться на замок.

Закрывайте все электрические розетки крышками для розеток.

Покройте все углы и острые края мебели специальными угловыми протекторами.

Электрические провода и растения, должны быть вне досягаемости для детей.

Установите экраны вокруг горячих радиаторов, плит, парафиновых или комнатных нагревателей

Используйте в детской кровати аккуратно подогнанный матрац. При подъеме боковых перил фиксируйте их защелками.

Не засыпайте на одной кровати с ребенком.

Не пользуйтесь подушками для детей младше 12 месяцев.

Не кладите ребенка спать под прямыми лучами солнца, вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Не пользуйтесь грелками.

Не кладите ребенка на бескаркасное кресло, подушку или другие мягкие поверхности, которые могут задушить ребенка.

Перед засыпанием положите ребенка на спину или на бок.

Используйте конверты (мешки) для сна. Дети раннего возраста вертятся и откидывают одеяло во время сна

Не следует пользоваться чепчиками и шапочками с завязками.

Снимите шнурки с одежды. Не надевайте на детей ожерелья, кольца или браслеты.

Используйте пижамы из негорючей ткани.

Никогда не подпирайте бутылочку во время кормления.

Никогда не вешайте пустышку на ленту или веревку вокруг шеи ребенка.

Горячие напитки и еда, ножи и электрические приборы должны быть вне досягаемости для детей.

досягаемости для детей. Во время приготовления пищи, ручки кастрюль и сковородок держите вне зоны доступа ребенка.

Используйте ремни безопасности в стульчике для кормления.

Установите температуру нагревателя воды на 49ºС или меньше. Удостоверьтесь что вода в ванне теплая, а не горячая.

В течение первых 5 месяцев пользуйтесь детской ванночкой , в большой ванне пользуйтесь сиденьем для ванны, специальным противоскользящим ковриком.

в большой ванне пользуйтесь сиденьем для ванны, специальным противоскользящим ковриком. Наливайте в ванну небольшое количество воды.

Никогда не оставляйте ребенка одного в ванне или рядом с водой. Перед купанием приготовьте все необходимые вещи и уложите их в пределах досягаемости. Если Вы что-то забыли, то не оставляйте малыша одного, укутайте его в полотенце и возьмите с собой в комнату.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИГРУШЕК

Игрушки должны соответствовать возрасту Вашего ребенка.

Давайте детям для игры безопасные предметы.

Объясняйте назначение предметов домашнего обихода.

Никогда не погружайте в воду электрические игрушки.

Следите, чтобы малыши не играли с игрушками старших братьев и сестер. Их игрушки могут быть опасны для детей младше 3 лет.

Хранить игрушки вдали от огня.

Храните маленькие предметы вне досягаемости ребенка. Если предметы проходят в отверстие в рулоне туалетной бумаги, значит они слишком маленькие для Вашего ребенка.

Тщательно удалите упаковку, прежде, чем дать игрушку ребенку.

Регулярно мойте игрушки.

Музыкальные подвески для кроваток должны быть установлены вне досягаемости ребенка. Их необходимо убрать, когда малыш начнет самостоятельно сидеть.

Покупайте негорючие, моющиеся и нетоксичные игрушки.

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Используйте только проверенные детские сиденья, которые соответствуют возрасту и весу ребенка.

Усаживайте детей на сиденье, которое обращено против движения автомобиля.

Никогда не сажайте ребенка или младенца на колени во время движения на легковом или грузовом автомобиле.

В автомобиле все должны быть пристегнуты.

Осознанное родительство – основа безопасности жизни ребенка.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»