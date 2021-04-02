Диалог поколений «Союзное государство – перспективы развития»

Под таким названием прошло мероприятие для студентов аграрно-технического колледжа, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России.

Организатор – ГУК «Историко-культурный центр Буда-Кошелёвского района».

Перед ребятами выступили ассистент кафедры истории славян и специальных дисциплин исторического факультета имени Ф. Скорины Павел Леонидович Жданович, учитель истории и обществоведения средней школы № 1 Виктория Николаевна Тиличенко.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич