Они, по версии обвинения, готовились захватить исполкомы и администрации в областном центре. На этот раз огласили расшифровку разговоров встречи, которая произошла 5 августа с экс-кандидатом в президенты.

Напомним, на скамье подсудимых в суде Железнодорожного района Гомеля четыре доверенных лица Светланы Тихановской: официально безработный, уроженец Минска Юрий Власов, таксист, уроженец Добрушского района Александр Шабалин, гомельчане – ремесленник Дмитрий Ивашков и Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребенком-инвалидом. Им предъявлено обвинение в приготовлениях к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений.

На очередном слушании огласили стенограмму разговора. В материалах дела несколько видеозаписей. Действующие лица обсуждали предстоящие выборы и ситуацию после них, звучали разные мысли и предложения. Например, повышать градус недовольства к 9 августа (основному дню выборов), призывать людей массово ходатайствовать о голосовании на дому. Говорили, что наблюдатели (имеются в виду так называемые «независимые») на участках нужны не для Беларуси, а чтобы международная общественность не признала выборы законными. Звучали сомнения, как поступать, если кандидатов в президенты снимут, платформа «Голос» не заработает. Участники встречи обсуждали и радикальные меры.

— Смотрите, проведено достаточное количество пикетов, мы сформировали товаропроводящую сеть. Это можно так назвать по регионам. Для чего мы этого делаем? Мы понимаем к 9-му числу, когда протестный градус накопится, значит, мы будем людей собирать в городе Гомеле. Есть у нас определенный план, как это делать, есть определенный алгоритм. Мы 7-го числа уходим в подполье. Есть у нас люди, которые будут движ этот делать, будем дистанционно его начинать, корректировать и, когда накопится до тысячи человек в определенных местах, мы будем их вести. Но, Гомель, вы знаете вообще протестный город. Вы знаете, готовы на кардинальные вещи. Выходить к исполкомам, вызывать начальство, требовать пересчета, — говорит на записи Юрий Власов.

— Наша задача, грубо говоря, захват исполкомов, — отмечает Татьяна Каневская.

Это лишь часть из озвученного на слушании. Разбор разговора на встрече, которая произошла 5 августа, продолжится. Напомним, согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписях принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам.

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