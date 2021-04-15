На территории г. Буда-Кошелево создано 10 отрядов добровольных дружин, а также 15 добровольных дружин которые функционируют на территории района.

Несение дружинниками службы организуется совместно с личным составом РОВД с учетом складывающейся оперативной обстановки в общественных местах. Охрана общественного порядка в г. Буда-Кошелево организуется с участием членов молодежно-педагогического патруля, в который входит дружинники учреждений образования г. Буда-Кошелево и иные граждане организаций города. В выходные и праздничные дни по 2 дружинника с 21.00 до 24.00, как правило, в местах массового пребывания граждан. В летний период организуется работа дружинников по охране общественного порядка в местах расположенных к водоемам и имеющих статус массового отдыха граждан.

Обеспечение общественной безопасности – одна из главных задач, стоящих перед государственными органами, именно эту цель преследуют созданные на базе организаций района добровольные дружины, насчитывающие в своих ряда более 240 членов.

За истекший период членами добровольных дружин было выявлено более 9 правонарушений, таких как нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, самогоноварение и другие.

В добровольную дружину могут быть приняты граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране общественного порядка.

Противоправные действия в отношении дружинника, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка или пресечении правонарушений, либо из мести за выполнение общественного долга влекут за собой угольную ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если вы человек с высокой гражданской ответственностью, положительно характеризуетесь по месту жительства и желаете внести свой вклад поддержание правопорядка, то можете обратится с заявлением о принятии в добровольную дружину в сельсовет по месту жительства или организацию, в которой вы работаете и на базе которой создана добровольная дружина.

Отдел охраны правопорядка и

профилактики Буда-Кошелевского РОВД