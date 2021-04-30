Хорошим подарком к Первомаю для жителей Чеботович станет введение в эксплуатацию обновленной школы, в которой с прошлого года шли строительно-монтажные работы. Последние дни в учреждении образования работает комиссия по приемке и вводу в эксплуатацию, чтобы в новом учебном году учащиеся смогли вернуться в родные стены.

Несмотря на то что за парты ребята сядут только в сентябре, для них это настоящее событие, которое они с нетерпением ждали. За это время мальчишки и девчонки очень соскучились по своим классам. К тому же всем не терпится увидеть, как преобразилась школа изнутри. А она, к слову, 1962-го года постройки. И посмотреть там сейчас действительно есть на что: полностью произведена замена кровельного покрытия, вместо старых деревянных оконных блоков установлены современные стеклопакеты. После капитального ремонта заметно изменился спортивный зал – вот где будет раздолье для любителей спорта. Обновленный холл на первом этаже, новые дверные блоки и двери в каждом кабинете, соблюдена и безбарьерная среда – на входе в здание установлен пандус. Планируется, что в скором времени будет полностью оборудован кабинет химии.

Как отметила начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, приходя в учреждения образования, дети должны не только находиться в комфортных условиях, но и, в первую очередь, чувствовать себя в безопасности, которой уделяется особо пристальное внимание. Так, в 2020-м году за счет займа Всемирного банка реконструкции и развития проведен капитальный ремонт с элементами модернизации здания Бушевского детского сада-средней школы, капитальный ремонт кровли в Кошелевском и детском саду №2 г. Буда-Кошелево. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту с элементами модернизации Глазовской средней школы, где с апреля уже активно идут строительно-монтажные работы. Кроме того, проведен текущий ремонт по замене оконных блоков в 9 учреждениях образования района, оборудованы индивидуальные кабинки в санитарных узлах для учащихся в Дуравичской и Узовской средних школах. За счет внебюджетных средств проведены работы по обеспечению вывода сигнала на пульт диспетчеризации МЧС системой «Молния» в гимназии райцентра. Буквально на прошлой неделе в Бушевском детском саду-средней школе оборудован кабинет химии, а в Уваровичской средней школе ребята постигают знания в новых кабинетах физики и биологии. Также в первом квартале 2021-го года в рамках программы информатизации в 4 учреждения образования направлены 40 персональных компьютеров. Одним словом, в учреждениях образования создается комфортная и безопасная образовательная среда для успешного освоения школьных предметов и окружающего мира. Согласитесь, это весьма важно с учетом того, что именно в школах и детских садах дети проводят значительную часть времени.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ