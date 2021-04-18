Удачный день выдался у нас сегодня. Журналистская стезя подарила очередную встречу с интересными людьми. К тому же удалось побывать в детстве, причем дважды, в Заречье и Якимовке, вдохнуть запах только что истопленной печи и накрахмаленных вышиванок. О второй героине рассказ еще впереди, а сегодня – о Зинаиде Андреевне Барановой, жительнице поселка Заречье Чеботовичского сельсовета. И повод для разговора замечательный: 21 апреля любимую маму и бабушку будут чествовать с 80-летним юбилеем и благодарить за мудрый совет, доброе слово, да и просто за то, что она рядом.

Вся жизнь Зинаиды Андреевны прошла на Будакошелевщине. Уроженка поселка Краснобудск, самая младшая в семье. Ей было около года, когда началась война. Зинаида Андреевна не помнит те страшные события, но они безжалостно прошли по ее судьбе в последующем. В годы оккупации погибают дедушка и бабушка по материнской линии, совсем скоро умирает мама. Ангелом-хранителем для маленькой Зины стала старшая сестра Мария, именно она подарила всю материнскую любовь и ласку. Поэтому и связь с сестрой у нашей героини особенная. Потом сестрички разлетелись, но в зрелом возрасте вновь были вместе. Когда старшая, уже живя в Гомеле, тяжело заболела, наступила очередь Зинаиды Андреевны заботиться о сестре. Да и последнюю волю Марии она исполнила: похоронила на местном кладбище в Заречье.

Как показывает жизнь, несмотря на всяческие жизненные перипетии и трудности, на пути у добрых людей обязательно встречаются те, кто всегда поддержит и поможет в трудную минуту. Таким человеком для девушки стала свекровь, которую Зина сразу же стала называть мамой. Доброе сердце Зинаиды Андреевны простило и отца, который после смерти мамы жил в другой семье.

Послевоенное детство было не менее страшным испытанием для поколения Зинаиды Андреевны. Она до сих пор помнит запах гнилушек, собранных на поле, голод, ежедневный долгий путь в любую погоду в соседнюю деревню в школу.

В 7-м классе завербовалась на кирпичный завод в Уваровичах, потом на льнозавод. И это в 13 лет! Сама так решила. Конечно, не от хорошей жизни. В те годы, имея свою землю или живность, нужно было еще и заплатить налог. Чтобы как-то свести концы с концами, работала юная девушка наравне со взрослыми. Около полутора лет на кирпичном заводе возила вагонетку, затем перебралась поближе к дому на льнозавод. Здесь ее ждала не менее тяжелая участь – вязала лен в снопы и подавала в мялку, затем около года трудилась на кудельнике. Можно только представить, какой это был труд.

Так сложилось, что Зинаида Андреевна на протяжении всей трудовой деятельности работала на тяжелых участках. И следующая четверть века была не исключением – трудилась дояркой на молочной ферме в местном хозяйстве. Подниматься приходилось в 4 утра: управлялась со своим хозяйством, а потом бежала на работу. Частенько в сезон успевала еще и в лес сходить за ягодами. Доили вручную каждую буренку, корма разносили тоже вручную.

После тяжелого трудового дня, когда все домашние хлопоты оставались позади, Зинаида Андреевна умудрялась и вышиванием заниматься. Еще девочкой научилась всем премудростям вышивки, когда по очереди собирались друг у друга в доме, учились вышивать и крестиком, и гладью, и непременно в сопровождении народной белорусской песни.

Зинаида Андреевна очень любит цветы, поэтому даже этой запоздалой весной, несмотря на проблемы со здоровьем, успела каждый кустик подкормить золой. Не привыкла сидеть сложа руки. Заметив мой взгляд, задержавшийся на стопке газет, аккуратненько сложенных на столе, рассказала, что всегда стремится быть в курсе событий как в стране, так и во всем мире. Благо свежая пресса, телевизионные программы позволяют это делать, не выходя из дома. Поделилась наша собеседница и переживаниями по ситуации с COVID-19 и политическим событиям в стране. Рада, что белорусский народ сделал правильный выбор – жить в спокойной и мирной стране. Ведь после того что нам пришлось пережить в разные годы, по-другому и быть не могло.

Вместе с супругом Иваном Филипповичем вместе прожили долгие годы. Это было время, наполненное взаимопониманием, уважением и поддержкой. Жили в доме, построенном своими руками. Дочь зовет к себе. Но как бросить то место, где дорого для тебя всё, где каждую вещь найдешь с закрытыми глазами, где живут воспоминания?! Поэтому и юбилей свой она хочет встретить здесь, в родных стенах.

Приятно было узнать, что Зинаида Андреевна – наш давний читатель, много лет выписывает районку. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем юбилярше крепкого здоровья и бодрости духа.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец