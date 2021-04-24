Жизнь 19-летнего Влада Кажуро из Минска и его мамы – ежедневное сложнейшее испытание. У парня очень редкое генетическое заболевание – синдром Криглера-Найяра, а также ДЦП дискинетической формы. Он ничего не может делать самостоятельно, но интеллектуально развит. По квартире и на улице сына перемещает мама. К сожалению, для нее это порой невыполнимая задача, нет специализированного средства передвижения. А та коляска, которой парень пользовался все эти годы, уже давно не подходит ему по росту и весу.

Чтобы Влад смог бывать на прогулках и в будущем жить более насыщенной жизнью, ему необходима специализированная коляска для взрослых с ДЦП. Но средств на ее приобретение нет. Бюджет семьи: пенсия сына и пособие мамы по уходу за инвалидом.

Просьба всех неравнодушных людей откликнуться! Вы можете помочь парню в приобретении для него кресла-коляски «Racer Nova» стоимостью 4125 бел. руб., внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием платежа – Владу Кажуро:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. При помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внести онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское облуправление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371, БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполнить поиск по УНП 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, можно совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия > <Сумма>

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