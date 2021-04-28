«Какие знания, полученные в школе, пригодились вам в жизни?» – с таким вопросом мы обратились к жителям и гостям Буда-Кошелева.

Валерия ЗЕКОВА:



– В профессиональной деятельности мне понадобились знания математики и географии. И, конечно, русский язык. Считаю, грамотно писать и разговаривать – это важно.

Владимир ТКАЧЕВ:



– Я работаю строителем, а в этой профессии без знаний математики и черчения никуда. А ещё школа привила мне любовь к чтению.

Анатолий ВОРОГОВ:



– Трудовую деятельность я начинал автослесарем. И мне очень пригодились знания, полученные на уроках физики, химии и трудового обучения.

Наталья БЫКОВСКАЯ:

– Моя профессия – продавец, поэтому мне понадобилась математика. А вообще считаю, что для общего развития нужно изучать все школьные предметы.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич