Весенний день год кормит.

Как в хозяйствах района идет сев яровых зерновых культур.

На полях района кипит работа. Для аграриев эта пора легкой никогда не была. Не жалея ни сил, ни времени, они закладывают в землю семена будущего урожая. «Авангард» побывал в СУП «Андреевка» и ОАО «УваровичиЭлит» и увидел горячие будни земледельцев изнутри.

С раннего утра механизаторы Дмитрий Марченко и Евгений Чернышев из СУП «Андреевка» в дружном тандеме на своих мощных энергонасыщенных тракторах подготавливают почву под сев вблизи деревни Пытьковка. Гул техники слышен издалека. Пока один из тракторов спускается с пригорка, другой исчезает за горизонтом.

Как отмечает исполняющий обязанности главного агронома хозяйства Василий Дроздов, одним из важнейших факторов для получения высокого урожая яровых зерновых культур является оптимальный срок посева, при выборе которого нужно учитывать ряд составляющих, в числе которых и запасы влаги в почве. А так как весна в этом году выдалась затяжной, хлеборобы стараются не упускать ни одного погожего дня, чтобы уложиться в оптимальные сроки. Ведь не зря в народе говорят, что весенний день год кормит.

– Ежедневно на поля сельхозпредприятия выходит техника, чтобы готовить землю под яровой сев, заправлять семена в почву, вывозить органические и минеральные удобрения, подкармливать озимые зерновые. Сейчас на полях задействовано 15 единиц техники. 6 энергонасыщенных тракторов уже подготовили под сев 1500 га площадей. Засеяно более 1000 га, минеральные удобрения внесены на 1000 га, на поля вывезено 45000 тонн органики, подкормка озимых зерновых и рапса проведена на площади 3300 га, многолетних трав – на 380 га. Если говорить о подготовке почвы под посев, здесь нужно учитывать ряд составляющих, среди которых контурность полей, глубина обработки почвы, своевременность дискования. В работе мы используем современные дискатеры с хорошей выработкой и большой шириной захвата в 6 метров, что позволяет с поставленными задачами справляться гораздо быстрее. К тому же на таком ответственном участке работают настоящие профессионалы, – подчеркнул Василий Антонович.

Среди них тракторист-машинист Дмитрий Марченко. В сельском хозяйстве он не новичок. Как пришел в СУП «Андреевка» 21 год назад, так и трудится здесь неизменно.

– Сам я из местных. Родился и вырос в Широком, здесь и сейчас живу со своей семьей. Профессию выбирал осознанно, по зову сердца, ведь с техникой с ранних лет был на «ты». А по-другому и быть не могло, ведь я, если можно так сказать, из потомственных механизаторов. В свое время мои дед и отец трудились в родном хозяйстве механизаторами, так что я пошел по их стопам, – делится аграрий.

Мужчина признается, что одним из ярких и запоминающихся воспоминаний детства стала его первая уборочная кампания, в которой ему довелось участвовать в качестве помощника комбайнера. На летних каникулах, закончив пять классов, под умелым руководством отца он постигал азы уборочной страды. Сложно передать словами, какое удовольствие и чувство гордости в тот момент испытывал совсем еще юный паренек. Именно тогда он твердо убедился в мысли, что хочет работать на земле. Отучившись в УПК на тракториста-машиниста, пришел работать в хозяйство. Теперь на его счету не одна посевная и уборочная кампании, по итогам которых хлебороб неизменно показывает хорошие результаты. К слову, его брат Алексей тоже пошел по механизаторским стопам и трудится бок о бок со старшим братом. Видимо, любовь к земле у них в крови.

Вместе с опытным Дмитрием Марченко работает и молодой тракторист-машинист Евгений Чернышев. В конце 90-х его семья приехала в Беларусь из далекого Казахстана и обосновалась в Широком.

– Чувствую себя настоящим белорусом. Для меня Будакошелевщина – родной дом. Здесь я вырос, выучился и встретил свою вторую половинку, здесь появился на свет мой сын, – отмечает механизатор. – По профессии я станочник широкого профиля. Около года работал по специальности на одном из гомельских заводов, потом служба в армии, после которой трудился в охране СУП «Андреевка». Но, признаться, чувствовал, что это не то, чем бы мне хотелось заниматься. Когда появилась возможность сесть за руль трактора, не раздумывая, воспользовался ею. Механизатором работаю уже пять лет. Во время посевной подготавливаю почву под посев. Три сезона участвовал в жатве, занят и на заготовке кормов. Одним словом, попробовал себя в разных видах работ. Но по душе мне посевная, когда своими руками готовишь поле, в которое скоро лягут семена, чувствуешь себя причастным к большому общему делу.

Следующий наш пункт назначения – Радеево, где непосредственно на месте узнаем, как ведется посев яровых зерновых культур в ОАО «УваровичиЭлит». Здесь же, в поле, застаем руководителя хозяйства Наталью Маковскую.

– Сейчас мысли каждого, кто имеет отношение к сельскому хозяйству, заняты посевной, чтобы к осени земля одарила хлеборобов хорошим урожаем. Наше хозяйство всегда специализировалось на семеноводстве, обеспечивая элитным посевным материалом зерновых и картофеля разные регионы страны. Поэтому нам нужно постараться, чтобы наверстать упущенные позиции. За работу мы взялись засучив рукава. Механизаторы трудятся в поле от зари до зари, каждый понимает: от того, как сработаем, будет зависеть многое. Сейчас активно ведем посев ярового ячменя и овса. Если говорить про овес, то доведенный план мы уже перевыполнили: вместо 350 га засеяли 395 га, что составляет 113%. Ячменя засеяно 240 га, что на 30 га больше запланированного. Начали сев однолетних трав. Впереди многолетние травы и кукуруза. Безусловно, вносить семена в землю поручаем самым ответственным работникам, с многолетним опытом за плечами, – рассказала Наталья Александровна.

– Всю свою жизнь работаю в сельском хозяйстве. Как когда-то сел за руль трактора, так на протяжении 38 лет не изменяю выбранному пути, – делится Сергей Семенов. – К севу мы приступили 28 марта и большой кусок работы уже выполнили. У меня новый энергонасыщенный трактор «Беларус 3522», который я получил полтора года назад. Работа на такой хорошей и мощной технике спорится гораздо быстрее, но настоящее удовольствие получаю от сева. У меня не раз спрашивали, не надоело ли мне быть трактористом? Всегда честно отвечаю: работать на земле – мое призвание.

Как видим, каждое звено посевного конвейера района работает ответственно. Все аграрии настроены на то, чтобы поставленные задачи выполнить качественно и в срок.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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