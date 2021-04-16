Как думаете, в раю есть велосипеды? Мне кажется, должны быть. Только представьте себе. Попадает хороший человек в рай – его встречает ангел: «Ну, здравствуй, добрая душа. Жил праведно – получай велик. Заслужил». И гоняй себе вечно по райским кущам, радуйся.

В аду велики тоже, конечно, должны быть. Для равновесия. Их выдают грешникам по одному на троих только с пробитой камерой и растянутой цепью, густо смазанной солидолом. А рядом ни салфетки влажной, ни канавы с водой. Это же ад. И в перерывах между адскими котлами грешники латают камеры и смазывают цепи. И так вечно.

А если серьезно, то велосипед – лучшее изобретение человечества. Это не просто средство передвижения, это источник радости и еще один аналог машины времени. Садишься – и вроде сбросил лет 10, 20, 30…

Лето. Каникулы. Мы едем в лес за ягодами на неубиваемом дедовском велосипеде. Я – на багажнике, младшая сестра – на раме, мамка – на педалях. Песни поем. «Ноги! Ноги держи!» – через каждые 10 метров повторяет она. И мы вовсю стараемся – держим ноги. Они уже онемели. И пусть. Главное – в спицы не засунуть.

Дедовские велосипеды. Они занимают особое место в моем сердце. Без наворотов, без коробки передач и ручного тормоза, зато с крепкой рамой и ободами. Большие, прочные и надежные, как и мой дед. Пара-тройка велосипедов у него всегда была на ходу. Во-первых, он сам часто ездил на велике: на работу, в магазин, в лес, на рыбалку и на сенокос. А на каникулах приезжали мы. А что за каникулы без великов?

Кажется, еще только вчера сняли приставные колесики в моем первом велосипеде. Вот бежит мама, крепко ухватившись за багажник: «Держу, я держу тебя. Не бойся, крути педали, держи равновесие. Отпускаю. Молодец. У тебя получается… Не оглядывайся!» Оглянулась… Сижу на скамейке, облизываю подорожник и клею его к сбитым ладошкам и коленкам. Вторая попытка. Третья. Получается. Ура! Я еду. Равновесие – замечательная штука. Правда, чтобы достичь его, надо сперва снять приставные колесики. Побороть страх, чтобы расти дальше.

Одним словом, велик – лучший друг человека, и жизни без него я не представляю. Он и сегодня со мной. Точнее, с нами. Мы все любим крутить педали. А вы?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ