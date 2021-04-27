Журналист-самоучка, ставший впоследствии одним из величайших писателей, и лидер всемирно известной рок-группы. Первый жил и творил в ХХ веке, второй – наш современник. Что между ними общего? Оба немцы, каждый из них бесспорно талантлив, имеет свой неповторимый голос и узнаваемый стиль. Я говорю об Эрихе Марии Ремарке и фронтмене группы Rammstein Тилле Линдеманне.

Я их преданный поклонник с первой строчки, с первых аккордов. Rammstein слушаю с 16, теперь он входит в плейлист моих детей. Ах да, чуть не забыла: мама тоже их слушала, пусть и поневоле. В Ремарка влюбилась немногим позже. Но навсегда. И вот какое странное совпадение: перечитываю «Искра жизни» Ремарка, роман о судьбе узников немецкого концлагеря времен Второй мировой войны; на YouTube выходит кавер на песню «Любимый город» из советского фильма «Истребители» в исполнении Тилля Линдеманна – во Львове демонтируют монумент Славы. Парадокс? Да еще какой – нарочно не придумаешь. Только вникните: пока горельефы с монумента Славы советских Вооруженных Сил свозят на задний двор львовского музея «Территория террора», чтобы, как пишут на сайте Укринформ, на этом месте обустроить мемориал почтения памяти украинского воина, немец поет на русском языке советскую песню.

Кстати, кавер песни Никиты Богословского и Евгения Долматовского Тилль Линдеманн записал специально для промоакции военной драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев». По словам режиссера, Тилль сам позвонил и сказал, что знает эту песню с детства и хочет ее записать. Несмотря на полемику в соцсетях, мол, негоже немцу исполнять советскую песню к фильму про Великую Отечественную войну, скажу так: Тилль – молодчага! За несколько дней на YouTube клип набрал почти два миллиона просмотров, с прошлой субботы я всю неделю напеваю «Любимый город», смотрю на компе, телефоне. Спел здорово: искренно, пронзительно и душевно, по-настоящему. Слушаю, смотрю – и верю.

Я не говорю уже о том, сколько людей впервые открыли для себя эту музыку, эти слова благодаря Тиллю. Марк Бернес проникновенно исполнил ее в 1939-м. Кто же спорит. Но кто такой Бернес для современной молодежи, и кто такой Линдеманн, думаю, рассказывать не стоит. Думается мне, если бы не он, многие эту песню скорей всего не услышали бы или пропустили мимо ушей. У лидера Rammstein, как и у Марка Бернеса в свое время, получилось вдохнуть в песню душу – у каждой эпохи свой голос.

Р.S.

В центре сюжета фильма – реальная история о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева. 13 июля 1944 года, отражая вражеский авианалет в районе Львова, он был сбит, взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом в Германии. Спустя полгода, 8 февраля группа из 10 заключенных во главе с Девятаевым, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег, прихватив заодно точные координаты ракетных установок «Фау-2». Засекреченный полигон был разгромлен, а сведения, добытые Девятаевым, легли в основу создания первой советской ракеты. Для соблюдения подлинности к процессу работы над фильмом пригласили Александра Девятаев – сына Героя Советского Союза. В прокат картина выйдет 29 апреля. Очень хочу посмотреть.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ.