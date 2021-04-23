Она не старается казаться лучше, чем есть. Пока, наверное. Подозреваю, она совершенно безразлична к своему внешнему виду. Может напялить шапку задом наперед, причем даже не свою. Омрачить её счастье не под силу ни порванным штанам, ни промокшим ботинкам, ни чаю, пролитому на рубашку. И даже прыщ, выскочивший на носу, ей не страшен. «Прыщ? Ну и что. Подумаешь, трагедия. Разве это главное?» – парирует моя дочь.

Она удивительная и жутко неудобная, взрывная и ленивая одновременно. Причем проявление этих качеств всегда ярко выражено. Она добрая, отзывчивая, упрямая, дерзкая, громкая и бесстрашная. Она дрессирует котов, собак и даже кур. В общем, всех, кто под руку попадется. Она даже вошла в доверие к бабулиной курице-наседке, и та позволяла ей таскать только что вылупившихся птенцов. Ее любит фотокамера. Она же любит экспериментировать.

Вот на Новый год, например, я получила снеговика из пары новеньких носков. Недавно недосчиталась пудры, румян, теней и помады – они тоже пошли на создание очередного шедевра. Я уже не говорю о забитом сифоне в ванной – варила авторское мыло, которое потом почему-то оказалось в моей любимой чашке. Одним словом, даешь творческое начало!

Она непредсказуема. И если вы считаете, что это весело, то очень ошибаетесь. Допускаю, что есть люди, которые могут часами выяснять мотивы и причины тех или иных поступков, скрупулезно разбирать различные варианты действий и даже получать от этого удовольствие. Но я-то не из таких. Поэтому частенько «пылю» и отдаюсь этому делу полностью и беззаветно, со всей страстью (хорошо, что живем мы в частном доме). Впрочем, это ничего не меняет. Наверное, к счастью.

Я ее люблю такой, вдохновляюсь ею и одновременно пытаюсь «пригладить», затолкнуть в футляр: «Переоденься, причешись, приберись, говори тише, громче, помолчи, отвечай». Часто наше общение сводится к упрекам, наставлениям и нравоучениям. И я боюсь, что она может подумать, что я ее не люблю. А ведь это, как в песне Мумий Тролля, «по любви». Ну, в самом деле, не хвалить же ее за беспорядок в комнате, пусть и творческий. И дня не проходит, чтобы мы не «пошумели». Пошумим – помиримся.

– Мы просто эмоциональные, – после очередной эскалации конфликта объясняет она и тут же заявляет: – У меня новая мечта: вот научусь играть на гитаре, мы поедем все на речку. Мальчики пойдут рыбачить, а я как ударю по струнам.

– Это ты хорошо придумала. Думаю, мальчики будут очень рады. Для начала разучи тогда что-нибудь из «Чайфа» – я буду тебе подпевать, – сказала я, а про себя подумала: рыбаки наши концерту вряд ли обрадуются, но зато вся речка будет в нашем распоряжении.

В общем, на прошлых выходных мы приступили к активной фазе репетиций. Трепещите, рыбаки!

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ