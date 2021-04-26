Валентина КИРЕЕНКО



Дума о Чернобыле

В тот день сады цвели,

Весна благоухала,

Дарило солнце щедрое

Надежду и тепло.

Ничто тогда беду не предвещало,

Земля ждала людей творить добро.

Всё изменилось в то раннее утро:

Мирный атом внезапно

Черным смерчем взметнулся

И бедой обернулся.

Полынью горькою и пеплом

Покрылись земли, реки и леса.

На Беларусь, цветущую, живую,

Спустилась роковая тишина.

И свет померк в глазах людских

От боли, слез, душевной пустоты…

Рассеялся пепел по жизни и судьбам,

Разрушив привычный порядок и кров.

Застыли в молчании, как изваяния,

Пустые дома без хозяев, их двор.

Закрылись торные пути

В родимые края,

Туда уже дороги нет, и нет следа.

Всё рухнуло разом, исчезло,

А было когда-то бесценным.

Лишь в памяти это осталось

нетленным,

По родине малой томится душа.

Но бремя Чернобыля дух не сломило,

Крепла надежда, и вера жила,

Черные тучи с буйным ветром уплыли,

Новая жизнь искру к счастью зажгла.

• • •

35 с тех пор минуло вёсен,

Чернобыль не забыт.

Он вызов нам всем бросил,

И мы теперь в ответе

За мир на всей планете,

За счастье семей, здоровье детей.

Пусть вёсны надеждой нас окрыляют

И аисты гнёзда на крышах свивают.



Василий МИШКО

Кругом немая тишина,

Здесь вскрикнет горлица,

Всему реакторы виной,

Здесь жизнь закончится.

Весной цветут здесь тополя,

Пухом окрашены,

Здесь опустевшие поля

И сады не посажены.

Ведет тропинка до реки –

На ней увидимся,

Здесь опустевшие Крюки,

Дай Бог, мы свидимся.

И наша встреча у реки

Будет прощальная…

Не рвут здесь детки васильки,

Земля страдальная.

Полина АНТОНЕНКО

Тополь

Тополь серебристый машет

мне крылом.

Что стоишь печальный

под моим окном?

Помню, как отец принес тебя из леса,

Посадил у дома под окном,

Как кружились пчелки и жужжали,

Говоря о чем-то, о своем.

А потом ты вырос, стал большим,

красивым,

И девчата песни пели о любви,

Пели о разлуке своим сердцу милым,

Своим самым дорогим.

И трудились пчелки рядышком

с тобою,

Ты манил волшебным серебром.

И стояли домики-колоды

Под твоей защитой и крылом.

А потом упало облако печали

И тебя накрыло с головой.

Пчелки вдруг пропали, люди уезжали.

Я не знаю, что было с тобой.

Ты навек остался в моем сердце

Гордым, стойким и таким родным.

Знаю, что тебя я больше не увижу,

Для меня всегда ты будешь молодым.