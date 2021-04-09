Глава государства Александр Лукашенко напомнил руководству Польши, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами своей страны — Беларуси. Об этом он заявил сегодня на совещании по внешнеполитической тематике, передает корреспондент БЕЛТА.

«Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина — Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, — мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это — наши поляки», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: «Это наши русские, наши украинцы, евреи…».

Александр Лукашенко констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства.

«Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они — поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», — заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране. «Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими», — заверил Александр Лукашенко.

«Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», — сказал глава государства.

Белта