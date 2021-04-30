Сегодня на сцене центрального районного дома культуры прошел конкурс красоты и творчества «Мисс БРСМ-2021».

Организаторами мероприятия выступил районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи при поддержке генерального спонсора Тариела Асланова.

За главный титул боролись 5 очаровательных девушек от 14 до 31 года. Юные красавицы демонстрировали свои таланты и способности в шести конкурсных программах.

Компетентное жюри оценивало не только внешние данные конкурсанток, но и умение держаться на сцене, изящность походки, грацию, творческие и музыкальные таланты, владение спортивным инвентарем, креативность, оригинальность в подготовке номеров, чувство юмора и обаяние.

Непередаваемая атмосфера царила в зрительном зале на протяжении всего мероприятия. Девушки по-настоящему удивляли и зрителей, и жюри своими яркими номерами.

В напряженной борьбе главный титул «Мисс БРСМ-2021», корона и подарки от генерального спонсора достались молодому педагогу средней школы №1 райцентра Татьяне Новиковой. К слову, девушке также достался титул «Мисс БРСМ Оригинальность», титул «Мисс БРСМ Грация» завоевала учащаяся Кривской средней школы Любовь Троян, «Мисс БРСМ Творчество» стала педагог Уваровичской средней школы Дарья Ковалева, Титула «Мисс БРСМ Лидер» удостоена учащаяся гимназии райцентра Елена Минова, титул «Мисс БРСМ Спорт» у учащейся Коммунаровской средней школы Татьяны Столыбко.

Как показывает практика, шоу-конкурс «Мисс БРСМ» – это не просто конкурс красоты. Это соревнования лидеров союза молодежи нашего района, девушек, которые шагают в ногу со временем. И сегодняшний праздник – лучшее тому подтверждение!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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