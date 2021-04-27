Районный День охраны труда состоялся на базе филиала ОАО «Гомельский химический завод» Морозовичи-Агро».

В мероприятии приняли участие заместители руководителей по идеологической работе и председатели профкомов предприятий и организаций района, инженеры по охране труда.В центре внимания были вопросы охраны труда, создания безопасных условий на рабочих местах.

Участников мероприятия ознакомили с условиями труда и быта на территории МТФ «Папоротное». Руководитель предприятия Александр Хаврученко продемонстрировал присутствующим систему организации охраны труда и пожарной безопасности, реализацию на практике действующих требований в данной области.

После посещения санитарно-бытовых помещений и молочно-доильного блока состоялось пленарное заседание, в ходе которого обсуждались вопросы на актуальные темы в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, санитарного состояния объектов.

Так, главный государственный инспектор труда Гомельского областного Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко рассказал о производственном травматизме и осветил изменения в нормативных правовых актах, касающиеся требований охраны труда.

– Не бойтесь проявлять инициативу, приглашайте инспекторов на добровольное обследование и мониторинг ваших предприятий, – призвал Александр Дударенко инженеров по охране труда. – Со временем «глаз замыливается» и вы сами можете и не заметить опасных для здоровья работников моментов. Опытный инспектор сразу выявит нарушения и даст рекомендации по их устранению.

Далее инспектор РОЧС Сергей Козлов выступил с докладом об обеспечении пожарной безопасности в субъектах хозяйствования на территории района, в ходе которого рассмотрены вопросы эвакуации работников во время возгораний, установки пожарной сигнализации, обеспечения первичными средствами пожаротушения и обучения по пожарно-техническому минимуму на предприятиях и хозяйствах Будакошелевщины. Главный санитарный врач района Сергей Антонов рассказал о санитарно-эпидемиологическом состоянии в организациях, а старший госавтоинспектор ГАИ Сергей Мишко – о безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортный средств на предприятиях и в хозяйствах района.

Председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева доложила об итогах выезда рейдовой группы технической инспекции труда профсоюзов ФПБ и привела положительные примеры организаций, где осуществляется материальное стимулирование общественных инспекторов по охране труда за осуществление общественного контроля.

— Охрана труда, жизни и здоровья работников — первостепенная задача работодателя и государства. Люди пришли на работу здоровыми и уйти тоже должны здоровыми. Только пристальное внимание к вопросам охраны труда со стороны руководства и специалистов, а также соблюдение самими работниками всех требований охраны труда способно помочь избежать чрезвычайных происшествий, – подытожил заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

В заключение были вручены дипломы победителям смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за 2020 год.

Ирина ШУТОВА

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