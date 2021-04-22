Благоприятные погодные условия установились для сева льна-долгунца. Этим поспешили воспользоваться аграрии ОАО «Гомельлен».

В нынешнем году льноводам предстоит засеять 1100 гектаров льна-долгунца. К слову, данный показатель остался на уровне прошлого года.

На поле вблизи Гусевицы с раннего утра кипит работа. Здесь сеют лен. Пока одни сельхозмашины подготавливают почву под сев, другие вносят семена в возделанную землю.

На севе льна-долгунца задействовано 5 единиц техники. В эти дни механизаторы трудятся с удвоенной энергией, так как понимают, что именно сейчас они закладывают основы будущего урожая, гарантируя тем самым работу всего льнозавода. Здесь же на поле в разгар работы застаем главного агронома льнозавода Александра Брундукова.

– К севу культуры мы приступили 14 апреля. На сегодняшний день уже засеяно 530 га, думаю, что к концу месяца с поставленной задачей справимся. Температурный фон и погодные условия сейчас оптимальные. К тому же, почва достаточно увлажненная, что очень кстати. Ведь при недостатке влаги растения болеют, значительно сокращается содержание волокна в стеблях и снижается качество льноволокна. Мы полностью обеспечены необходимыми материальными ресурсами – ГСМ, семенным материалом высокой репродукции, минеральными удобрениями и средствами защиты растений. Используем семена, хорошо себя зарекомендовавшие, преимущественно отечественной селекции: «Гранд», «Василек», «Ласка», «Мара». Из зарубежных – «Лизетта» и «Авиан». В этом году 300 га у нас отведено выращивание льна на семена. Если говорить о перспективах, то планируем произвести 1120 тонн льноволокна. На севе у нас задействованы опытные и ответственные механизаторы, уверен: такой сплоченной и дружной командой с севом справимся своевременно, – отметил Александр Васильевич.

Пока в бункер загружаются семена, не упускаем возможности побеседовать с одним из лучших механизаторов Валерием Титоренко, посвятившим работе в сельском хозяйстве 39 лет.

– В свое время мой отец был механизатором, именно он и привил мне любовь к технике, – делится Валерий Александрович. – В моем детстве самым лучшим времяпрепровождением для сельских мальчишек считалась езда на тракторах. Как только выдавалась свободная минутка, старался сесть в кабину к отцу и прокатиться вместе с ним по полю. Это сейчас у молодежи на уме одни компьютеры и телефоны – в нашу пору сельхозтехника была пределом мечтаний. Поэтому и профессию для себя я выбрал соответствующую. Отучившись в Костюковке на тракториста-машиниста пришел в родной колхоз имени Чапаева ныне КСУП «Кривск», где проработал 28 лет. Последние 11 лет тружусь механизатором на льнозаводе. За это время освоил все этапы выращивания льна, начиная от подготовки почвы к посеву и заканчивая его прессованием. Стараюсь сеять без огрехов, слежу за глубиной, обращаю внимание и на то, чтобы не забивались сошники – отверстия, из которых высыпаются семена. Важно, чтобы рядки были ровными, ведь от этого будет зависеть качество уборки. Управимся с севом – займусь химпрополкой. Одним словом, работы на земле хватает. А без нее я себя уже не мыслю.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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