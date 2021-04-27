Работа в поле требует от аграриев не только трудолюбия, ответственности и самоотдачи, но и обеспечения безопасности. В целях предупреждения производственного травматизма при проведении весенних полевых работ в районе прошел месячник безопасности в сельском хозяйстве.

Так, в рамках месячника еще до начала массовых сельскохозяйственных работ со специалистами по охране труда и инженерными работниками сельскохозяйственных организаций проведена учеба по правилам проведения работ во время посевной кампании. Участие в мероприятии приняли председатель районной организации профсоюза работников АПК Елена Степаненко и главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко. Кроме того, с целью оказания методической помощи по предупреждению производственного травматизма на местах, районная мобильная группа посетила ОАО «Николаевка», ОАО «Рогинь», КСУП «Кривск», КСУП «Губичи».

Следует отметить, что в ходе работы мобильной группы был выявлен ряд нарушений требований законодательства об охране труда, не требующих больших материальных затрат. К ним можно отнести несвоевременное проведение ремонта устройств фиксации ворот производственных помещений в закрытом и открытом положениях. Кроме того, после ремонта оборудования животноводческих объектов не устанавливаются на свои места защитные ограждения движущих механизмов, предохраняющие людей и животных от травмирования. Также при ремонте техники работники не применяют средства индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающие безопасность труда, и что, немаловажно, со стороны должностных лиц отсутствует контроль за соблюдением законодательства об охране труда работниками.

Отдельного внимания заслуживает содержание в надлежащем состоянии подведомственных территорий, мастерских, подсобных помещений, а также оборудования, машин и механизмов, задействованных в работе. Ведь их несоответствие требованиям безопасности является источником угрозы для жизни и здоровья людей.

По мнению Александра Дударенко, в работе мобильной группы должны принимать участие руководители и должностные лица проверяемых организаций: «Как показывает практика, нарушения, выявленные мобильной группой, устраняются оперативно, если в ее работе непосредственное участие принимают руководители». Так, в ходе посещения КСУП «Губичи», выявляемые нарушения озвучивались руководителю сельхозпредприятия, присутствовавшему при обследовании. Это позволило оперативно устранить большую часть нарушений и не допустить повторных.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото предоставлено Татьяной Адашкевич