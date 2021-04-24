Геннадий Жилицкий: Мы помогли раскрыть 57 преступлений

Как отметил начальник отдела Геннадий Жилицкий, экспертное ведомство было создано в 2013-м году в целях совершенствования государственной судебно-экспертной деятельности, усиления защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц в уголовном, административном, гражданском и хозяйственном процессах.

– Сегодня в экспертный состав Буда-Кошелевского межрайонного отдела судебных экспертиз входят 11 медицинских экспертов и экспертов-криминалистов, – рассказал Геннадий Михайлович. – Но не только кадровый потенциал является составляющей эффективной работы. За последнее время значительно укреплена материально-техническая база нашего подразделения: в распоряжение экспертно-криминалистических секторов по Чечерскому и Кормянскому районам предоставлены новые рабочие помещения, оснащенные высокотехнологическим оборудованием и позволяющие использовать самые современные технологии. Благодаря этому в разы возросла эффективность проведения судебных экспертиз. Только в прошлом году межрайонный отдел провел более 600 экспертиз и почти тысячу осмотров мест происшествий. Следы правонарушений, найденные и изъятые нашими специалистами, способствовали раскрытию 57 преступлений. Кроме того, для нас важно, что в прошлом и в нынешнем году от органов уголовного, судебного преследования в адрес отдела не поступило ни одного представления на низкое качество работы, ни одна из повторных экспертиз не опровергла выводы первичной.

Пользуясь случаем, хочу пожелать коллективу межрайонного отдела профессионального роста, всегда находить верные пути и решения и следовать им, крепкого здоровья сотрудникам и их семьям, дальнейших успехов на благо развития ведомства.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец