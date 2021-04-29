Весенние полевые работы в сельхозорганизациях района идут ускоренными темпами. Из-за капризов погоды с ночными заморозками, земледельцам расслабляться некогда. Каждый погожий день на счету, ведь отсеяться нужно в оптимальные сроки. Сейчас аграрии ведут сев кукурузы и здесь уже наметились свои лидеры.

Как отметил главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, курирующий вопросы агрономии, Михаил Бирук, нынешняя посевная кампания немного затянулась. Какими бы технически подготовленными аграрии не были, против капризов небесной канцелярии ничего не сделаешь. Тем не менее, все весенне-полевые работы идут согласно плану. Сельхозпредприятия района уже успешно справились с севом ранних яровых зерновых культур и активно приступили к севу кукурузы. Всего бод царицу полей в этом году в районе отведено 24 тысячи 336 га. 4 тысячи 522 га уже засеяно. В лидерах – РУП «Белоруснефть-Особино», где на сегодняшний день уже засеяно 27% от запланированных площадей. На втором месте аграрии ОАО «Уваровичи-Элит» – 13% площадей, а тройку лидеров замыкают земледельцы ОАО «Рогинь» (11% от плана).

Кроме того, в трех хозяйствах района ОАО «Уваровичи-Элит», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и КСУП «Губичи» идет посадка картофеля, под который запланировано 600 га. На утро пятницы земледельцы уже посадили 104 га овощной культуры.

Следует отметить, что аграрии уже завершили сев многолетних трав на пашни и подходит к концу посев однолетних культур. Продолжаются работы по внесению органики под кукурузу, ведется химпрополка озимых зерновых культур.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ