На территории Буда-Кошелевского района проведена объектовая тренировка с ОАО «Буда-Кошелево-Агросервис» на тему «Действия личного состава передвижной автозаправочной станции при ликвидации последствий возникновения аварий». Целью тренировки: проверка действий персонала объекта, навыков руководящего состава и гражданских формирований гражданской обороны при проведении мероприятий гражданской обороны. На объектовую тренировку привлекались штаб ГО и передвижная автозаправочная станция.

Смоделированные ситуации максимально приближены к реальным событиям, позволили на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Имеющие место замечания и недостатки были детально разобраны по итогам тренировки. Установленные ЧС были ликвидированы, поставленные цели учений достигнуты.