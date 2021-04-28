В ходе выездных приёмов на территории Липиничского сельсовета, участие в которых приняли председатель райсовета Наталья Киселева, заместители председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и Александр Ковалев, начальник отдела экономики Анна Мацакова, а также начальник жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова, были подняты вопросы трудоустройства, освещения улиц, восстановления электроснабжения и спила аварийных деревьев. Все обращения будут дополнительно изучены и проанализированы районными службами.

Ирина ШУТОВА

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