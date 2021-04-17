Зачастую любители порыбачить выбирают место для ловли рыбы в охранной зоне действующих ЛЭП, не задумываясь об электрической безопасности.





При этом не учитывают, что при касании удилищем воздушной линии, а также при приближении к проводам на недопустимое расстояние под действие электрического тока попадает не только человек, держащий удочку, но и находящиеся рядом с ним люди, ведь материал, из которого изготавливают современные удилища, является отличным проводником электротока. Следует знать, что повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище уже создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание к ним неизбежно приведет к смертельной травме.

«Будьте внимательны при перемещениях вдоль реки под проводами линий. Предварительно складывайте удилище во избежание случайного прикосновения к проводам при его приближении на недопустимо близкое расстояние. А при покупке удочки обращайте внимание на надписи на ее корпусе, где указано об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы», – советует инспектор районной Энергогазинспекции Сергей Пантелеенко. Кроме того, рыбная ловля в охранных зонах электрических сетей обернется штрафом в размере до 10 базовых величин (ст. 21.2 КоАП).

Уважаемые рыболовы, соблюдайте требования предупреждающих и запрещающих плакатов, установленных на опорах ЛЭП, обращайте внимание на знаки безопасности, указываемые на удилищах, а самое главное – не ловите рыбу под воздушными линиями электропередачи.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА