Огонь на приусадебном участке, вблизи строений может стать причиной возгорания и нанести ущерб.

Разбушевавшееся пламя трудно остановить.

Правила безопасного наведения порядка:

уборку участка делать только в безветренную погоду,

иметь средства пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, песок),

не жечь траву,

не оставлять горящий огонь без присмотра,

тщательно тушить окурки и спички.

При сжигании мусора на костре:

костер располагать не ближе 10 м от построек, 20 м — от леса, 30 м — от соломы,

мангал или гриль устанавливать не менее 4 м от постройки.

Правила действий при пожаре:

при тушении травы (начинающей гореть) — сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забрасывать кромку пожара песком,

потушив пожар, убедиться, что огонь не разгорится снова,

если самостоятельно погасить пламя не удается, немедленно сообщить 101 и покинуть место пожара.

Помните! Весенние палы не приносят никакой пользы:

уничтожаются растения,

погибает полезная микрофлора почвы, из-за чего повышается кислотность и уменьшается плодородность грунта,

наносится непоправимый урон природному разнообразию.

Источник: МЧС.

Белта