Огонь на приусадебном участке, вблизи строений может стать причиной возгорания и нанести ущерб.
Разбушевавшееся пламя трудно остановить.
Правила безопасного наведения порядка:
уборку участка делать только в безветренную погоду,
иметь средства пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, песок),
не жечь траву,
не оставлять горящий огонь без присмотра,
тщательно тушить окурки и спички.
При сжигании мусора на костре:
костер располагать не ближе 10 м от построек, 20 м — от леса, 30 м — от соломы,
мангал или гриль устанавливать не менее 4 м от постройки.
Правила действий при пожаре:
при тушении травы (начинающей гореть) — сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забрасывать кромку пожара песком,
потушив пожар, убедиться, что огонь не разгорится снова,
если самостоятельно погасить пламя не удается, немедленно сообщить 101 и покинуть место пожара.
Помните! Весенние палы не приносят никакой пользы:
уничтожаются растения,
погибает полезная микрофлора почвы, из-за чего повышается кислотность и уменьшается плодородность грунта,
наносится непоправимый урон природному разнообразию.
Источник: МЧС.