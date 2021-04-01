К сожалению, семейное насилие является достаточно распространенным явлением в нашей жизни. Причем, оно часто не воспринимается и не расценивается как насилие всеми участниками этого процесса. Такой вопиющий случай, когда взрослый человек насилует или избивает ребенка, квалифицируется окружающими как насилие. Во многих других случаях насильник не считает, что он совершает насилие, жертва не осознает, что подвергается насилию, и свидетель не понимает, что же он наблюдает.

Выделяют четыре основных вида домашнего насилия:

Физическое насилие — насилие, выражающееся в непосредственном воздействии на организм человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязаний. В результате физического насилия потерпевшему могут быть причинены мучения, нанесен вред здоровью.

насилие, выражающееся в непосредственном воздействии на организм человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязаний. В результате физического насилия потерпевшему могут быть причинены мучения, нанесен вред здоровью. Психологическое насилие подразумевает наличие вербальных оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к детям или другим лицам для установления контроля над партнером; угрозы насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам.

подразумевает наличие вербальных оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к детям или другим лицам для установления контроля над партнером; угрозы насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам. Сексуальное насилие в семье в отношении женщин включает в себя секс без обоюдного согласия, против желания, с применением физической силы, угроз, запугивания, насильственное совершение полового акта после побоев, секс как средство унижения и оскорбления.

в семье в отношении женщин включает в себя секс без обоюдного согласия, против желания, с применением физической силы, угроз, запугивания, насильственное совершение полового акта после побоев, секс как средство унижения и оскорбления. Экономическое насилие — попытка одного взрослого члена семьи лишить другого возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению, а также экономическое давление в отношении несовершеннолетних детей. Экономическое насилие: отказ в содержании детей; утаивание доходов, трата семейных денег, самостоятельное принятие большинства финансовых решений, строжайший контроль расходов.

То, к чему стремится домашний насильник – это власть и контроль над другими членами семьи. Для этого он может запугивать, оскорблять, угрожать, принуждать, внушать чувства страха, стыда, вины и использовать другие манипулятивные и насильственные стратегии.

Как распознать такого человека?

Существует набор черт характера и особенностей поведения человека, способного к проявлению насилия в семье:

Чрезмерная ревность. В начале отношений она может восприниматься как подтверждение любви.

Контроль. Его вначале часто воспринимают как заботу о себе, о своей безопасности.

Быстрая связь. Многие женщины, впоследствии подвергшиеся избиению, встречались со своими будущими мужьями менее 6 месяцев. Мужчина заявлял о своей любви с первого взгляда, льстил женщине, что она единственная.

Обвинение других в возникновении у него негативных чувств и проблем «Ты толкаешь меня на это…. Ты оскорбляешь меня, поступая не так, как я прошу….».

Нереальные ожидания, завышенные требования к супруге (-у).

Проявляемая грубость по отношению к животным или детям.

Оскорбление словом.

Ярко выраженное желание причинить ущерб другому человеку.

Убеждение, что мужчина – абсолютный и беспрекословный глава семьи, у него вся власть и контроль.

Высокий уровень тревожности и беспокойства по поводу своего доминирующего положения.

Сочетание высокой импульсивности с низким самоконтролем.

Неспособность принять ответственность за совершенные действия.

Постоянное употребление алкоголя, психоактивных веществ.

Нужно заметить, что стресс, который переживает ребенок в ситуации эмоционального насилия, ничем не отличается от стресса, который бывает в ситуации физического и сексуального насилия. Более того, исследования показали, что, одинаково травматично быть и жертвой и свидетелем насилия.

Любое систематическое насилие приводит к тому, что у жертвы и у свидетеля развиваются посттравматические стрессовые расстройства. Они характеризуются беспокойством, тревожностью, нарушениями сна, длительно сохраняющимся подавленным настроением, склонностью к уединению, чрезмерной уступчивостью, заискивающим, угодливым поведением. Могут реактивно формироваться различные соматические заболевания, такие как, ожирение, резкая потеря веса тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергическая патология и т.д.

В обыденной жизни наиболее заметными признаками постстрессового расстройства у ребенка являются симптомы повышенной возбудимости. Это раздражительность, нарушения сна, непослушание, трудности концентрации внимания, взрывные реакции, непроизвольная физиологическая реакция на событие, символизирующее или напоминающее травму. Например, если замахнуться рукой на битого ребенка, он может зажмуриться, отшатнуться, закрыться руками, испугаться, заплакать, несмотря на то, что столкнулся только с угрозой, а не с реальным насилием. Говорят, напуган – вполовину побит. Небитый ребенок просто удивится.

Пережитое насилие приводит к формированию заниженной самооценки. Ребенок делает выводы о себе по тому, как к нему относятся значимые взрослые. Если ребенка обижают, унижают, бьют, пугают криком, угрозами, то ребенок верит в то, что все это он заслужил, потому что он плохой. Часто это иррациональное убеждение формирует всю его дальнейшую жизнь. Такая низкая самооценка приводит к тому, что он перестает стремиться к успеху и искать доброе отношение к себе. Затем следует либо смирение со своей беззащитностью и появление покорной жертвы, либо яростный протест против этого – и появление агрессивного насильника. Пережитый опыт насилия учит ребенка это насилие совершать, правда, теперь по отношению к более слабым и беззащитным.

Итак, получается замкнутый круг: насилие порождает насилие. Где есть насилие, там есть жертвы. Участники треугольника насильник-жертва-свидетель воспроизводят эти роли в следующих поколениях и/или с другими людьми. Мало кому удается избежать этого самостоятельно, без специальных усилий или специальной помощи.

Если так случилось, что вы живете сейчас в доме, где правит насилие, у вас есть шанс изменить свою жизнь. Вы можете построить свою семью по другому сценарию, где будет уважение, любовь и согласие. Тогда приложите к своему большому желанию свои усилия и действия.

Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии! Действуйте сейчас — обратитесь за помощью!».

В рамках профилактической акции «Дом без насилия» на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» в период с 5 по 9 апреля с 14.00 до 15.00 будет организована работа «горячих» телефонных линий. Свои вопросы о том, как действовать в той или иной проблемной ситуации вы можете задать врачам — психиатрам-наркологам по телефону 7-66-44 и врачам-педиатрам по телефону 7-14-68.