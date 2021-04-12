Благодаря мероприятиям, проводимым субъектами профилактики, активной пропагандистской кампании, которую ведут сотрудники МЧС, правила пожарной безопасности входят в нашу жизнь, а автономные пожарные извещатели и огнетушители становятся привычными элементами жилого интерьера. И все же работники МЧС не остаются без работы. О мерах по обеспечению пожарной безопасности нам рассказал начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Халдай.

– Сергей Анатольевич, каковы итоги деятельности отдела за истекший период текущего года?

– К сожалению, в текущем году обстановка на территории района крайне сложная: к аналогичному периоду прошлого года произошел рост пожаров на 33,3%, с 9 до 12. На пожарах погибли 4 человека, за такой же период 2020-го – 3. Все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает анализ, неизменным остается и социальный портрет погибшего на пожаре: это мужчина, реже женщина, старше 40 лет, проживающий в сельской местности, без определенного рода занятий, или пенсионер, злоупотребляющий или склонный к употреблению спиртных напитков, курящий.

Основными условиями, способствующими гибели людей, остаются пренебрежение гражданами вопросами личной безопасности и пьянство. Причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем при курении (5 пожаров), несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительных печей (5 пожаров), возгорания в автомобилях по причине нарушения эксплуатации электрооборудования (2 пожара).

– С приходом весны не ожидается ли всплеск пожаров?

– Действительно, с наступлением теплой весенней погоды граждане проводят уборку территорий своих домовладений и, вместо того чтобы вывозить мусор на свалку, его начинают сжигать. Это известная практика. Редко кто задумывается о том, что огонь может легко распространиться от порыва ветра на рядом находящееся строение и привести к непоправимым последствиям: лишить имущества, здоровья, а иногда и жизни.

– Какие предусмотрены меры воздействия на таких граждан?

– Материальная ответственность за подобные деяния преду-смотрена ст. 16.40 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, согласно которой выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации палов влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. В исключительных случаях нарушителей привлекают и к уголовной ответственности (ст. 270, 276 УК Республики Беларусь). Впрочем, наша цель не наказать, а не допустить нарушений, которые могут привести к пожару.

– Кто помогает вам в профилактической работе?

– В районе действуют 17 смотровых комиссий. К тому же в целях влияния на оперативную обстановку с нынешнего года мы создали вторую городскую комиссию. Основной упор в работе сделан на обследовании домовладений одиноких, одиноко проживающих, асоциальных граждан, инвалидов и многодетных семей. При обследовании изучаются материально-бытовые условия, санитарное состояние жилья, общее состояние здоровья. Особое внимание уделяется исправности отопительных печей, электрооборудования, работоспособности автономных пожарных извещателей. Кроме того, осмотру подлежит и прилегающая к домовладению территория. По каждому выявленному факту нарушений хозяевам вручаются рекомендации об их устранении, изыскиваются возможности оказания помощи нуждающимся, проводится инструктаж по безопасности жильцов домов, что, несомненно, приводит к уменьшению пожаров. Деятельность смотровых комиссий еженедельно рассматривается и при необходимости корректируется на аппаратном совещании при председателе райисполкома.

В текущем году мы значительно ужесточили контроль за полнотой и своевременностью принимаемых решений не только председателями смотровых комиссий, но и всеми субъектами профилактики. Конечно, это вызывает некоторое недовольство, но тем самым мы заставим каждого субъекта профилактики не просто прийти к человеку домой и постоять в коридоре, но и принять все меры, предусмотренные законодательством и здравым смыслом.

– Какие мероприятия проводятся и будут проводиться в целях профилактики пожаров?

– Сотрудники РОЧС традиционно проводят необходимую профилактическую работу: беседы с населением, размещение на стендах агитационных материалов по обеспечению пожарной безопасности. Я уверен: только обучение населения правилам пожарной безопасности поможет не только сократить количество пожаров, но и снизить число погибших людей. Угрозу возникновения пожаров можно исключить минимальными затратами благодаря обучению населения. И начинать его нужно с самых маленьких граждан. С целью повышения у детей уровня знаний в области пожарной безопасности сотрудниками РОЧС регулярно проводятся различные профилактические и тематические акции и конкурсы.

Мы активно задействуем средства массовой информации, радио, печатные периодические издания, интернет и наглядную агитацию. Так, за 2020 год в Буда-Кошелевской ЦРБ создали имиджевую комнату МЧС «Волшебная книга», оборудовали рейсовый автобус в тематике МЧС «Не прожигай свою жизнь», на бетонном ограждении при въезде в райцентр появилось граффити «5 шагов спасения», установили 3 билборда нового бренд-пакета, а уже в текущем году с целью информирования населения на здании отдела по ЧС установили информационное светодиодное табло с трансляцией профилактической информации.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ