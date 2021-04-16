Патриотическое воспитание молодежи, вакцинация и посевная. На неделе глава района встретился с трудовым коллективом филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

В ходе встречи с трудовым коллективом филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», прошедшей 15 апреля, были подняты вопросы патриотического воспитания молодежи, хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей, а также вакцинации. Граждане воспользовались возможностью напрямую задать интересующие их вопросы в теме вакцинации и профилактики коронавирусной инфекции главному санитарному врачу Сергею Антонову. Также в ходе встречи глава района подробно остановился на социально-экономическом развитии района, достижениях и перспективах его развития. Затронул острую тему обеспечения пожарной безопасности, благоустройства и наведения порядка на земле.

После обсуждения предложенных тем собравшиеся имели возможность задать волнующие их вопросы.

Глава района Анатолий Гапоник, механизатор Павел Беланов (именно ему доверили новенький Кировец 742-М, который приобрело сельхозпредприятие в понедельник) главный инженер Владимир Громыко и директор Александр Хаврученко. В филиале в понедельник завершили сев зерновых и уже завтра планируют приступить к севу кукурузы. Под царицу полей отведено 1200 га.