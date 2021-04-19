С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет, однако последствия того страшного дня мы ощущаем до сих пор. Кто относится к пострадавшим от аварии и какие льготы для них предусмотрены? На эти и другие вопросы нам ответила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома Светлана Серафимович.

– Светлана Леонидовна, кто в Беларуси считается пострадавшим от чернобыльской катастрофы?



– Это участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, население, потерпевшее от катастрофы: эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, проживающие на указанных территориях. Также это инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, ставшего причиной инвалидности, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, пострадавшие от тех же причин.

– Участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС принимало большое количество граждан нашей страны в молодом возрасте. Для значительной части бывших ликвидаторов наступает время выхода на пенсию. Есть ли для них льготы?



– Да, льготы предусмотрены, и выплачиваются досрочные пенсии по возрасту участникам ликвидации в 1986-1987 годах. Так, право на досрочный выход на пенсию имеют две категории граждан: занятые на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 10-километровой зоны и на работах в пределах зоны эвакуации (отчуждения).

Участникам ликвидации, занятым на работах в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987-м, предоставляется право на досрочную пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет (в 2021-м мужчинам по достижении 52-х с половиной лет, женщинам – 47,6 лет) при наличии общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Для участников ликвидации, занятых на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны эвакуации (отчуждения), пенсия назначается со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет (в 2021-м мужчинам по достижении 57,6 лет, женщинам – 52,6 лет (при наличии общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин).

– Какие документы являются основанием для начисления льготных пенсий?

– Это удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предоставлением льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС); документы, подтверждающие факт пребывания в 1986 году или определенный период в 1987-м работы в пределах 10-километровой зоны.

– Что делать, если документы у ликвидатора не сохранились? Как поступать, если их нет в архивных учреждениях?

– В таких случаях юридический факт работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС может быть установлен судом.

– Как исчисляется стаж при назначении пенсии?



– С применением льготного порядка. Время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31 декабря 1987 года засчитывается в стаж работы в трехкратном размере, а в период с 1 января 1988-го – в полуторном размере. Время работы, военной службы или службы в зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения и на территориях, равнозначных им по уровню радиоактивного загрязнения в результате других радиационных аварий, засчитывается в стаж работы (выслугу лет) в полуторном размере (статья 38 Закона о ЧАЭС).

– Расскажите о надбавках к пенсиям. Кому они положены?



– Надбавки начисляются: участникам ликвидации в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) – 50% минимальной пенсии по возрасту (на текущий момент это 32,86 руб.); участникам ликвидации в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) – 25% минимальной пенсии по возрасту (16,43 руб.); гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, – 25% минимальной пенсии по возрасту.

Инвалидам ЧАЭС выплачиваются надбавки к пенсии в следующих размерах от минимального размера пенсии по возрасту: инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет – 100% (65,72 руб.); инвалидам II группы – 75% (49,29 руб.); инвалидам III группы – 50% (32,86 руб.).

Налоговые льготы по статье 19 предоставляются согласно налоговому законодательству Республики Беларусь.

– Статья 18 Закона о ЧАЭС предусматривает льготы для инвалидов I, II и III группы. Что это за льготы?

– Для этой категории граждан предоставляются следующие льготы: медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы; первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание; выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности; первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств; получение, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Рес-публики Беларусь; зачисление вне конкурса или преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического образования, среднего специального, высшего; прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях; использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году; преимущественное право на работу при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

Инвалидам III группы (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) предоставляется 50-процентная скидка со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам в пределах перечня основных лекарственных средств, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.

Хочу особо отметить, что инвалидам I и II группы (за исключением инвалидов III группы) предоставляются дополнительные льготы на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; бесплатный проезд на железнодорожном (в поездах региональных линий) и автомобильном транспорте, кроме такси; 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – перевязочных материалов; первоочередное вступление в гаражные кооперативы.

Кроме того, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2021 г. №75 «О перечне населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», многие населенные пункты нашего района (поселки Боец, Вольный, Долина, Мотылевка, Любень, Сеновец, Ленинский, Заречье, Каменка) переведены в зону с меньшей степенью загрязненности, вследствие чего их жители теряют определенные льготы. Как правило, на граждан, которые проживают уже не в «грязной», а в «чистой» зоне, перестали распространяться нормы Закона от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».

Сегодня к зоне последующего отселения (от 15 до 40 Кюри на кв. км) относится деревня Липа. В списке населенных пунктов с правом на отселение (от 5 до 15 Кюри на кв. км) значатся Кулешовка, Селец, Ерополье, Заболотье, Колос, Коминтерн, Кучинск. Исключены из списка входящих в зону с правом на отселение и переведены в зону с периодическим радиационным контролем населенные пункты: Кулешово, Любица, Рудня Викторинская, Струки, Бурлак, Пытьковка, Коромка, Березовая Роща.

Поэтому в связи с изменением данного перечня удостоверения пострадавших от катастрофы на ЧАЭС жителей населенных пунктов, переведенных в другую зону радиоактивного загрязнения, считаются недействительными и подлежат обмену.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец