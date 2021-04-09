В 2022 году эпидемиологическая опасность коронавирусной инфекции будет минимизирована. Такое мнение высказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич напомнил, что в Беларуси ведется разработка собственной вакцины. Поскольку этот сложный процесс начат фактически с нуля, быстрым он быть не может. Но в следующем году благодаря оперативной работе ученых вакцина уже должна появиться. К этому времени, считает министр, коронавирус будет не такой опасный, как сегодня.

«С моей точки зрения, сама по себе эпидемиологическая опасность нынешней коронавирусной инфекции будет минимизирована. С вакцинами, без вакцин — так сам течет эпидемический процесс», — отметил Дмитрий Пиневич.

При этом он обратил внимание на то, что разработка — важный процесс. Формирование коллектива, оснащение предприятий оборудованием, накопление опыта и определение алгоритмов действий — все это поможет в будущем, если понадобится создать вакцину от другого заболевания.

С середины апреля в Беларуси будут выпускать промышленный вариант российской вакцины, розлив которой начался в конце марта. Основной задачей, подчеркнул глава Минздрава, с этого времени будет «прививаться, прививаться и прививаться».

Белта