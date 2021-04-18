– Елена Петровна, близится к завершению учебный год. Соответственно, и первый наш вопрос: какие значимые события он принес для отрасли?



– Если говорить об интеллектуальных состязаниях, то прежде всего это наши олимпиадники. В третьем этапе республиканской олимпиады мы получили 4 диплома, а в заключительном этапе Дмитрий Лутенков, одиннадцатиклассник Гусевицкой школы, завоевал диплом 3-й степени по истории. Кроме того, нашей команде еще предстоит представлять район на областной олимпиаде по учебным предметам среди учащихся 4-9 классов. Надеемся на успешный результат.

В творческих конкурсах безоговорочно лидирующую позицию занимает Уваровичский центр детского творчества. Назову только отдельные мероприятия, которые принесли значительное количество побед. Так, во ІІ-м Международном фестивале-конкурсе творчества «Пирамида ЗВЕЗД» завоевано 6 дипломов, в VІ Международном фестивале-конкурсе «Творчество без границ» – 6 дипломов, в республиканской выставке-конкурсе «АрхНовация-2020» – 7, в республиканском фестивале по хореографии в рамках Недели детей и молодежи – 10 дипломов. И это еще не все.

Среди достижений в спорте необходимо отметить, что завоевано 36 медалей по вольной борьбе, тяжелой атлетике, велоспорту. В 33-й областной круглогодичной спартакиаде школьников наша команда в своей подгруппе в зимнем многоборье «Здоровье» заняла 2-е место, а в летнем многоборье «Здоровье» – 2-е и 3-е, в соревнованиях среди детей и подростков по легкой атлетике «Школиада» – 3-е место.

Буквально несколько дней назад дипломом 1-й степени республиканского конкурса «Традиции и инновации в деятельности ОО «БРПО» награждена учитель Губичской школы Ирина Беленок. А в период с 14 по 16 апреля Гомельскую область на 19-й республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи представляли Коммунаровская школа и Уваровичский центр детского творчества, ставшие победителями областного этапа.

– Утверждены даты выпускных экзаменов, график и порядок проведения централизованного тестирования. Как будет организовано проведение экзаменационной кампании в учреждениях образования района, в том числе с учетом непростой эпидситуации?

– В нынешнем учебном году учреждения образования района оканчивают 293 девятиклассника и 157 одиннадцатиклассников. Проведение выпускных экзаменов, а также торжественных мероприятий, связанных с вручением аттестатов, осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения COVID-19.

Форма проведения торжественного мероприятия по вручению аттестатов определяется каждым учреждением образования отдельно с непосредственным участием родителей и выпускников. Напомню, последний звонок состоится 29 мая, а учебный год завершится 31 мая, выпускные экзамены за 9-й и 11-й классы пройдут в школах с 1 по 9 июня, выпускные вечера рекомендовано провести 10 июня. Централизованное тестирование начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. Более подробный график ЦТ-2021 опубликован на сайте учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний».

– Согласитесь, всегда остается актуальным вопрос подготовки учреждений образования района к новому учебному году. Какой объем работ планируется выполнить за летний период?



– Действительно, подготовка к новому учебному году – один из важных этапов в деятельности наших учреждений. Предстоит не просто выполнить ремонт, а создать безопасные и комфортные условия для образовательного процесса. В связи с этим для подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному сезону из бюджета планируется направить на выполнение текущих ремонтов свыше 140 тысяч рублей, на закупку холодильного и технологического оборудования для учреждений образования – 29 тысяч. Хорошая новость для наших спортсменов: для организации учебно-тренировочного процесса по велоспорту ГУСУ «СДЮШОР «СПАРТА» будет приобретен автомобиль.

Следует отметить, что в течение 2020/2021 учебного года в рамках программы информатизации были поставлены новые компьютерные классы в Уваровичскую, Узовскую средние школы, а также в Чеботовичский и Бушевский учебно-педагогические комплексы.

– Сколько первоклассников в новом учебном году сядет за школьные парты и изменились ли правила приема в 1-й класс?



– Школы района в этом году планируют принять 351 первоклассника, что практически на уровне текущего года. Хочу напомнить родителям, что заявления на зачисление ребенка необходимо подавать в период с 12 июня по 28 августа. В первый класс принимаются дети, которым на 5 сентября исполняется шесть и более лет.

– Что касается «первоклассников» среди педагогов, то есть молодых специалистов, какова потребность в них у учреждений района?



– В этом году планируется прибытие 30 молодых специалистов, что позволит обеспечить как учреждения общего среднего, так и дошкольного образования необходимыми кадрами. Хочу отметить, что большая часть молодых педагогов – уроженцы нашего района. Приятно, что они возвращаются домой и, как правило, остаются здесь работать.

– Елена Петровна, несколько слов о летней занятости. Согласитесь, этот вопрос важен, ведь насколько хорошо и полноценно ребенок отдохнет летом, так он и будет учиться в будущем году.



В летний период планируется работа пришкольных оздоровительных лагерей, игровых площадок. Каждое учреждение планирует свою работу на летний период индивидуально и с учетом запросов детей и родителей. Ближе к завершению учебного года информация будет размещаться на сайтах учреждений образования, информационных стендах. Летом ребята смогут не только отдохнуть, но и потрудиться в лагерях труда и отдыха, при этом заработав для себя собственные деньги.

– Что пожелаете школьникам и педагогам в завершение учебного года?



– Желаю всем ребятам и педагогам крепкого здоровья, успешной сдачи экзаменов, централизованного тестирования, упорства и настойчивости в достижении намеченных целей, осуществления всех планов и начинаний.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец