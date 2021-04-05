10-летняя Саша Якушенко из Нарочи фактически с рождения борется за способность самостоятельно ходить. Диагноз ДЦП и множество сопутствующих заболеваний сильно изменили планы на будущее этой девочки и её семьи.

Постоянные курсы лечения, мучительные реабилитации и частые обследования – всё это делалось в попытках поставить Сашу на ноги. Но дисплазия тазобедренных суставов и их спастический подвывих не дают возможности ребенку двигаться самостоятельно. В Беларуси эту ситуацию, к сожалению, исправить не могут.

В греческой клинике Святого Луки (г. Салоники) девочку ждут на срочную операцию и постоперационную реабилитацию. И у неё есть реальный шанс встать с инвалидной коляски. Операцию необходимо сделать как можно быстрее, потому как правый сустав совсем плохой. Доктор назначил девочке срочное хирургическое вмешательство по реконструкции тазобедренных суставов с обеих сторон.

Но операция и реабилитация стоят немалых денег. За короткий срок необходимо собрать 13700 евро. Семья Саши просит помощи у всех неравнодушных людей, это единственная возможность поставить дочку на ноги.

Помочь девочке можно, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Саше Якушенко:

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование. Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371, БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты: + Система «Расчет» (ЕРИП); + Благотворительность, общественные объединения; + Помощь детям, взрослым; – ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА; – Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполняйте поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы абонент мобильного оператора life:) или МТС, то можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Якушенко ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Якушенко 1