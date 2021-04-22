Последствия катастрофы на ЧАЭС затронули более двух десятков стран.

Радиоактивное загрязнение территории Беларуси в разной степени затронуло всю территорию, наиболее пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области.

В зоне загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек. 479 населенных пунктов прекратили существование. Площадь зоны отчуждения (эвакуации)* составляет 1,7 тыс. кв.км.

Сегодня к наиболее пострадавшим относится 21 район. Проживают в населенных пунктах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, почти 1104 тыс. человек, из них 91,5% — в зоне проживания с периодическим радиационным контролем (1-5 Ки/ кв.км).**

Устойчивое социально-экономическое развитие пострадавших территорий при обеспечении требований радиационной безопасности имеет общенациональное значение. Реализовано 5 государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с 1990 по 2020 год), общий объем финансирования программ составил в эквиваленте $19,2 млрд.

Предполагается, что в связи с улучшением радиационной обстановки*** процесс вывода населенных пунктов из зоны радиоактивного загрязнения продолжится. По предварительным расчетам, к 2025 году количество населенных пунктов, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, сократится на 273 населенных пункта (12,5%) по сравнению с 2016 годом.

*30-километровая зона и территория дополнительного отселения в связи с плотностью загрязнения.

**По состоянию на 1 января 2020 года.

***Постепенное снижение плотности загрязнения почв и снижение доз облучения населения.

Источник: Департамент по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС МЧС.

Белта