В суде Железнодорожного района Гомеля продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской – Юрия Власова, Александра Шабалина, Дмитрия Ивашкова и Татьяны Каневской.

Напомним, им предъявлено обвинение в приготовлениях к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений. К материалам дела приложены видеозаписи, на которых зафиксирована встреча Тихановской со своими доверенными лицами, в том числе обвиняемыми, накануне выборов Президента, 5 августа прошлого года в Минске. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписях принадлежат обвиняемым, экс-кандидату в президенты и другим ее доверенным лицам.

На судебном заседании просмотрели видеозаписи и прослушали расшифровки разговора участников встречи, которые обсуждали план действий накануне и после выборов. Обвиняемые в числе прочего утверждали: “Если мы выигрываем, необходим будет с девятого числа еще более жесткий контроль за нашей областью”. Доверенные лица экс-кандидата планировали “убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному уполномоченному представителю, который будет следить за их действиями и иметь право вето на их решения”.

На предложение “захватывать административные объекты” Тихановская ответила: “Ну, Гомель. А остальные готовы на это? Я не могу курировать это направление, потому что не имею права это делать, сейчас только самоорганизованно”. Затем говорили, что нужно подходить к администрациям и вызывать руководство.

Обсуждали возможность создания инструкций для всех регионов страны, приобретение мегафонов, электрошокеров, комплектов раций, а также газовых баллончиков “Шпага”.

“Гомельская праўда” продолжит следить за ходом резонансного уголовного дела.

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