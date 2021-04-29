2 мая православные отметят один из главных праздников – Светлое Христово Воскресение (Пасху). По традиции в преддверии и в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. В связи с этим районный отдел по чрезвычайным ситуациям призывает жителей района соблюдать основные правила безопасного поведения.

Основные правила пожарной безопасности, которые обязан соблюдать каждый прихожанин, чтобы не допустить загорания в церкви:

— будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

— под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

— подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

— следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

— старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

— в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

— в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но, не создавая паники и давки.

Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112.