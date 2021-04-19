ПАМЯТКА

Вы часто находитесь вблизи железнодорожной магистрали, где с огромной скоростью движутся поезда, под колесами которых из-за своей беспечности зачастую получают травмы и гибнут взрослые и дети. И чтобы не стать жертвой несчастного случая, вам необходимо знать и соблюдать следующие правила безопасности:

переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, пешеходными переходами;

перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда;

при приближении поезда следует остановиться, пропустить его, и лишь убедившись в отсутствии движущегося состава на соседних путях, продолжить переход;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ходить по железнодорожным путям;

переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров (поезд не может остановиться сразу);

при движении вдоль железнодорожного пути подходить ближе 5 метров к крайнему рельсу;

переходить пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показаний красного сигнала светофора переездной сигнализации;

на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры, крышу вагонов, а также прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу;

на электрифицированных участках прикасаться к лежащим на земле проводам;

ПОМНИТЕ !!!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — не место для прогулок, а зона повышенной опасности, и даже малейшая оплошность здесь может обернуться большой бедой. Только ваша осмотрительность, дисциплинированность и строгое соблюдение правил нахождения вблизи железнодорожных путей гарантирует вам полную безопасность.