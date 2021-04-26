Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства.

Железнодорожный транспорт — это вид транспорта, функционирующий днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации, связи и электроснабжения.

В последнее время особую остроту приобрели проблемы травматизма на железной дороге. По итогам 2020 года на территории области зарегистрировано 9 происшествий, связанных с непроизводственным травматизмом на объектах железнодорожного транспорта, в которых 8 человек погибло.

Уже в наступившем 2021 году на территории области зарегистрировано 4 несчастных случая, в результате которых два человека погибло.

СПРАВОЧНО:

24 января в 11:18 на железнодорожном перегоне между станциями Уза и Буда-Кошелёвская, поездом межрегиональных линий сообщением «Гомель — Минск» травмирован житель д. Березина, 1962 г.р., который от полученных повреждений скончался.

Сотрудники милиции напоминают, что во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, категорически запрещается:

проходить по железнодорожным путям или находится на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения;

переходить через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

переходить через железнодорожные пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

подлезать под вагоны для прохода через путь;

двигаться вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

осуществлять посадку в поезд или высадку из него во время движения;

проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.

В целях предупреждения травматизма и гибели людей на объектах железнодорожного транспорта, совершения правонарушений влияющих на безопасное движение поездов, сотрудниками органов внутренних дел области во взаимодействии с представителями РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на регулярной основе будут проводиться профилактические мероприятия, направленные пресечение прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных для этого местах, ведь за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до двух базовых величин.

В последнее время особую остроту приобрели вопросы безопасности движения поездов в связи с поведением отдельных несознательных граждан, которые, поддавшись влиянию деструктивных telegram-каналов призывающих к действиям направленным на блокирование железнодорожного сообщения, путём повреждения средств сигнализации, централизации и блокировки или замыкания рельсовой цепи проволокой с целью создания «ложной занятости пути» и в конечном итоге дезорганизации работы организаций Белорусской железной дороги, умышленно совершают противоправные действия, влияющие на безопасность движения поездов.

Все это может привести к серьезным аварийным последствиям, а виновника к административной или уголовной ответственности.

Совершение административного правонарушения по статье 18.2 КоАП Республики Беларусь наказываются штрафом до 2-х базовых величин. При наступлении более тяжких последствий наступает уже уголовная ответственность по статье 309 УК Республики Беларусь, в результате чего виновник может быть лишен свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые сограждане, призываем вас к законопослушному поведению. Не поддавайтесь деструктивным призывам и не совершайте поступков, за которые придется отвечать по всей строгости закона.

ООПиП Буда-Кошелевского РОВД