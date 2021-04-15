Для спасателей района наступил весьма напряжённый период. С приходом устойчивой теплой погоды огнеборцам приходится сталкиваться с проблемой палов сухой растительности и увеличением количества пожаров по этой причине.

В целях информирования граждан об опасности выжигания сухой растительности и разведения костров в запрещенных местах пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические рейды на территориях Рогинского и Николаевского сельсоветов.

Жителям сельских населенных пунктов напомнили о недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню и разведение костров в запрещённых местах, а также ответственности за нарушение данных требований. Рассказали о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при наведении порядка на приусадебных участках, о соблюдении требуемых расстояний от костра до строений, лесных массивов, скирд сена и соломы. В беседах приводили примеры, когда беспечность граждан при выжигании сухой растительности привела их же самих к получению травм.

Всем жителям населенных пунктов в ходе рейдов вручалась обучающая наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику, а также обновлены информационные стенды в местах с массовым пребыванием людей.

Не остались без внимания и дачные домики, в почтовые ящики которых оставлены памятки, которые напомнят хозяевам о правилах безопасного наведения порядка в подворье.

Буда-Кошелевский РОЧС