Работа больничных учреждений:

1 мая — по графику праздничного дня,

2 мая — по графику выходного дня,

8 мая — по графику субботнего дня,

9 мая — по графику праздничного дня,

10 мая — по графику рабочего дня,

11 мая — по графику праздничного дня,

15 мая — по графику субботнего дня.

Работа поликлиник, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций и организаций медицинской техники, аптек:

1 мая — по графику праздничного дня,

2 мая — по графику выходного дня,

8 мая — по графику субботнего дня,

9 мая — по графику праздничного дня,

10 мая — по графику субботнего дня,

11 мая — по графику праздничного дня,

15 мая — по графику рабочего дня.

Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.

Источник: Минздрав Беларуси.

Белта