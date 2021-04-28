Работа больничных учреждений:
1 мая — по графику праздничного дня,
2 мая — по графику выходного дня,
8 мая — по графику субботнего дня,
9 мая — по графику праздничного дня,
10 мая — по графику рабочего дня,
11 мая — по графику праздничного дня,
15 мая — по графику субботнего дня.
Работа поликлиник, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций и организаций медицинской техники, аптек:
1 мая — по графику праздничного дня,
2 мая — по графику выходного дня,
8 мая — по графику субботнего дня,
9 мая — по графику праздничного дня,
10 мая — по графику субботнего дня,
11 мая — по графику праздничного дня,
15 мая — по графику рабочего дня.
Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.
Источник: Минздрав Беларуси.