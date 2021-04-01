Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в марте 2021 года проведен ряд мероприятий с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, расположенных на территории района.

Так, в ходе мониторингов общежитий, расположенных на территории района, было установлено, в общежитии ОАО «Агрохимуслуги» планы эвакуации людей требуют корректировки. В общежитии УО «Буда-Кошелевский ГАТК» была выявлена необходимость оборудования наружных эвакуационных дверей запорами, которые могут быть открыты без ключа. В общежитии УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.

Наряду с общежитиями также был проведен мониторинг организаций, осуществляющий обслуживания установок пожарной автоматики. С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителей ООО «ТехноТЭП» и ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ» направлены рекомендации.

Плановый мониторинг ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» в отношении кинотеатра «Криница» показал, что руководителем объекта на должном уровне поддерживается противопожарный режим, нарушений в ходе мониторинга выявлено не было. В ходе мониторинга ОДО «Спецзащита», обслуживающего установки пожарной автоматики кинотеатра, нарушений также выявлено не было.

В ходе мониторинга ЧТУП «ВЛОДИн-сервис» был установлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, а именно: здания магазинов не в полной мере были обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, замки наружных эвакуационных дверей не могли быть открыты изнутри без ключа, установки пожарной автоматики магазинов находились в неисправном состоянии. В адрес руководителя направлены рекомендации, установлены сроки устранения нарушений.

Буда-Кошелевский РОЧС