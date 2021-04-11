С трех лет Даша Кулич из Гродно борется за жизнь. У нее страшный диагноз «гигантская краниоспинальная опухоль (эпендимома GII) 4-го желудочка и правого мосто-мозжечкового угла с врастанием в ствол головного мозга».

Восьмичасовая операция, к сожалению, не дала желаемого результата: удалить полностью опухоль не смогли. Повторную операцию проводить сразу врачи не решились из-за возраста девочки, поэтому порекомендовали пройти курс протонной терапии. Дальнейшее лечение ребенка проходило в немецкой клинике «Швабинг» (г. Мюнхен), где было проведено два блока химиотерапии. После этого наши врачи сделали малышке две операции по удалению остаточной опухоли, потом снова протонная терапия в Германии, ребенок перенес 12 блоков химиотерапии. Даша выжила!

Болезнь отступила, но, как оказалось, на время. В марте 2020 года у девочки случился рецидив, рак нанес второй удар. И снова операция с тяжелыми последствиями, реанимация, два блока химиотерапии. Никто не верил, что у Даши есть хоть малейший шанс, но она продолжает бороться за жизнь.

Испанская клиника «Sant Joan de Deu» готова принять Дашу на лечение. Врачи дают большие шансы на выздоровление, но стоимость этого шанса – 152 862 евро. Осталось меньше месяца, чтобы собрать необходимую сумму. Родители девочки с мольбой обращаются ко всем неравнодушным людям с надеждой на помощь в сборе средств.

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 400/4014 г. Гродно, ул. Кабяка, д. 2, УНП 100325912 БИК (код банка) AKBBBY2X

Транзитный счет BY28 AKBB 3819 3821 0001 7000 0000

• BY28 AKBB 3134 0000 0332 6402 0146 (EUR — евро);

• BY13 AKBB 3134 0000 0332 7402 0146 (USD — доллары США);

• BY43AKBB 3134 0000 0332 5402 0146 (BYN — бел. рубли).

Назначение платежа: сбор средств Куличем Сергеем Викторовичем на лечение и реабилитацию дочери Кулич Дарьи Сергеевны.

Можно пополнить баланс благотворительного номера: МТС +375 29 256-56-82.

Карта Беларусбанка: №9112 0001 6546 2223 до 06/21 Кулич Ольга Валерьевна (мама Даши).

Карта Белгазпромбанка: №4641 3200 3339 3900 до 06/25 VOLHA KULICH

Карта СБЕРБАНКА РОССИИ: 4279 3806 7361 2133 VIKTORIA UTKINA (друг семьи).

Pay Pal: utkina.vic@yandex.ru ( указать для Даши Кулич).

Телефон для связи +375-33-663-55-30

Адрес проживания: 220066 г. Минск, ул. Краснослабодская, 15/1, кв.73, kulich_olga@bk.ru

Адрес регистрации: 230017 г. Гродно, ул. Огинского, д. 27, кв. 45.