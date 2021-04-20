В суде Железнодорожного района Гомеля продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской – Юрия Власова, Александра Шабалина, Дмитрия Ивашкова и Татьяны Каневской.

На очередном судебном заседании во время дачи показаний Власов и Шабалин сказали, что на встрече с бывшим кандидатом в президенты 5 августа разговоры о захвате административных зданий не велись. Однако 7 августа во время допроса, видеозапись которого продемонстрировали в суде, Шабалин в числе прочего утверждает, что на встрече Власов предложил 9 августа вариант захвата райисполкома или облисполкома, чтобы требовать пересчета голосов, а позже, после встречи, сказал, что есть свои люди, которые смогут помочь в вопросе захвата. Обсуждали также точку сбора людей, недовольных результатами голосования, в Гомеле в день выборов: “Со слов Юры, это должен быть облисполком”.

Напомним, Власову, Шабалину, Ивашкову и Каневской предъявлено обвинение в приготовлениях к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений. К материалам дела приложены видеозаписи, на которых зафиксирована встреча Тихановской с обвиняемыми 5 августа прошлого года в Минске.

На предыдущих судебных заседаниях просмотрели видеозаписи и заслушали расшифровки разговора участников совещания, которые обсуждали план действий накануне и после выборов Президента. Они собирались установить “жесткий контроль за нашей областью”, высказывали предложения “захватывать административные объекты”, “убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному уполномоченному представителю, который будет следить за их действиями и иметь право вето на их решения”. Обсуждали возможность создания инструкций для всех регионов страны, приобретения мегафонов, электрошокеров, раций, газовых баллончиков “Шпага”.

Каневская и Ивашков отказались от дачи показаний. Были зачитаны показания, которые они давали ранее.

“Гомельская праўда” продолжает следить за ходом резонансного уголовного дела.

gp.by