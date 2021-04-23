• 23 апреля стартовала республиканская профилактическая акция «Мотодвижение – без нарушений!»

Как правило, количество ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и других механических транспортных средств в весенне-летний период возрастает. Бесправники, напоминаем, будут привлекаться к ответственности, штраф от 5 до 20 базовых величин, за повторное нарушение в течение года – от 20 до 50 или административный арест до 15 суток. Акция продлится до конца месяца.

• До 30 апреля на территории района проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров водителями в регулярном и нерегулярном сообщении.

• Осуществляются мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению фактов передвижения мотовездеходов, квадроциклов, снегоболотоходов по посевам или насаждениям, иных правонарушений, допускаемых с использованием указанных транспортных средств. Съезд с дороги в неустановленном месте обернется наложением штрафа в размере от двух десятых до одной базовой величины (ч. 4 ст. 18.30 КоАП Республики Беларусь).

• Неуплата штрафа ГАИ имеет свои последствия. Поэтому лицам, подвергнутым административному взысканию в установленный законом срок, лучше не забывать о своевременности его уплаты. В противном случае ст. 8.7, 17.2, 17.3 ПИКоАП и ст. 482 ГПК не заставят себя ждать.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА